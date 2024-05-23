Junior談小鬼離世「我很生氣」吐心聲！　轉念不怕死：因為他在那邊

記者孟育民／台北報導

Energy成功復出歌壇，讓部分網友討論起那些解散的團體，而曾是男團「丸子」成員之一的Junior（韓宜邦）也感嘆，由於團員黃鴻升（小鬼）去世，團體重組已無可能。而他日前在接受鏡電視節目《誰來演戲之圓桌對談》訪問時，更主動談起小鬼突然過世時的心情，「當時大家都是很難過，但是我是很生氣，我超生氣，（我覺得）你怎麼可以離開我！」直到逐漸接受事實後的某一天，Junior有感而發：「我突然覺得我不怕死了，因為他（小鬼）在那邊。」

▲是元介（右起）、瑞瑪席丹及Junior（左一）一起接受王琄訪問，分享演員的心路歷程。（圖／鏡電視提供）



Junior說，他因此意識到人生只有一次，開始認真經營生活，就算演戲遇到困境也用自己的方式走出來。Junior說：「我演八點檔的時候，比如說有人被打一巴掌，我在後面就用很誇張的方式演出來。」Junior邊講邊演，浮誇的表情，逗得現場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Junior認真經營生活。（圖／鏡電視提供）



同樣是男團出道的是元介，當年與衛斯理（藝人賈靜雯弟弟）組成的團體「元衛覺醒」，紅遍大街小巷，是元介笑著說：「（唱片）賣得比Energy還好唷！坤達知道這件事！」怎知就在是元介當兵那年，團體突然解散，讓他不得不重新規劃演藝事業。