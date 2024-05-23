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星野源捲出軌風波「爆料文觀看數破億」　合照NHK女主播官網下架

記者陳芊秀／綜合報導

日本歌手星野源捲入爆料風波，爆料網紅「滝沢ガレソ」昨日發文稱某男歌手與超人氣女星閃婚，並且與合作節目的已婚NHK女主播不倫，儘管內文沒有點名，仍被日網瘋狂揣測。他的所屬公司凌晨發聲明否認，本人透過IG限動親上火線發文：「完全不是事實。」

▲▼星野源否認不倫。（圖／翻攝自X）

▲星野源限動否認不倫傳聞。（圖／翻攝自X）

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▲▼星野源否認不倫。（圖／翻攝自X）

▲星野源：「謠言完全不是事實，毫無事實根據。」（圖／翻攝自X）

星野源限動PO出公司否認聲明，並發文：「如同上面所述，現在社群及網路留言的謠言完全不是事實，毫無事實根據。」連一向沒有在社群網路發聲的新垣結衣，也透過官方X的自介回應：「沒有火的地方像是冒出了煙，那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心。」

同時網友發現，NHK官網有關星野源音樂節目的網頁，照片全數消失，過去節目刊登他與女主播林田理沙的合照等。

▲▼星野源否認不倫。（圖／翻攝自X）

▲▼星野源否認不倫傳言。（圖／翻攝自官網）

▲星野源NHK音樂節目照片全數消失。（圖／翻攝自官網）

▲▼星野源否認不倫。（圖／翻攝自X）

▲星野源與NHK主播林田理沙主持音樂節目。（圖／翻攝自X）

星野源公司AMUSE法務部於凌晨3年發聲明，表示對於網路揣測、散布虛假內容，將隨時採取法律措施來保護藝人和公司名譽，爆料貼文至今還在，觀看數已經1.1億。

▲▼星野源否認不倫。（圖／翻攝自X）

▲「滝沢ガレソ」爆料文破億觀看。（圖／翻攝自X）

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