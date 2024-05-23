樂天女孩認了悄做「奶頭粉嫩術」！琳妲藏4個月開箱 閨蜜：wow

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）除了是「反骨男孩」的成員，同時身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）工作，活躍於螢光幕前。沒想到忙碌的她，日前其實悄悄做了「奶頭粉嫩術」，直到21日才公開此事。

▲▼琳妲日前悄悄做了奶頭粉嫩術。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



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畫面中，可以看到琳妲術前先換上前開式罩衫，若隱若現出胸部正中央。她敬業地記錄下蛻變過程，「完全不會痛欸」，1月22日完成後，3個月後才正式開箱。

▲▼琳妲期待奶頭能變得更粉嫩。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



琳妲3個月後先給閨蜜檢視成果，並拿出照片「很黑對不對」做對比，結果對方一看立刻驚呼「wow!有長進欸」，奶頭真的變粉變漂亮了，「連女生看了都喜歡！」

▲琳妲閨蜜驚呼。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）



接著，琳妲同樣大方掀起衣服給啦啦隊女孩們檢視，眾人看完也是一陣驚呼「哇哇哇哇哇不可能這樣子吧」，給大家看before照做對比後，都得到「真的有差欸」的回應，她聽了則是開心地說：「洗完澡更粉！」

▲▼琳妲的啦啦隊夥伴也幫忙檢視成果。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

