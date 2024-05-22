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馮語婷被鳳梨「拍下真面目」首發聲！　揭高男身份：人人都可以是

記者蔡宜芳／綜合報導

「新一代女戰神」馮語婷因去年指控鳳梨（吳泓逸）害女子墮胎，被對方一狀告上法院，兩人日前也到地檢署出庭對質。面對鳳梨稱她是「高姓夫婦操作的虛擬人物」，馮語婷於22日在社群發聲，除了澄清與高姓男子的關係，也強調「馮語婷就是個行動代號」。

▲▼馮語婷被爆「背後是高姓夫婦」發文揭關係：人人都可以是。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、馮語婷）

▲鳳梨向馮語婷提告。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸、馮語婷）

馮語婷在貼文中強調，高先生只是自己的助理兼朋友，兩人並沒有婚姻關係，「因為他的強項是圖文後製，所以我們一直存在合作關係。」馮語婷表示，自己一直是秉持正確的觀念和想法，沒有想要害任何人，「說的事也都有所本，傷害到我的朋友我很難受，我相信追蹤我的人，從來不是因為我的照片而喜歡上我，而是喜歡我的圖文和內容而開始追蹤我的。」

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▲▼鳳梨赴地檢「曝光馮語婷真面目」。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

▲鳳梨日前到地檢署出庭，拍下馮語婷的真面目。（圖／翻攝自Facebook／鳳梨 吳泓逸）

對於外界的謠言，馮語婷坦言自己疲憊於不斷解釋，「鳳梨的事當初去年八月他直播道歉後，我也就沒再說過他了，問我當初為什麼要這樣說他，要我對他負責，因為他去年損失慘重。」但她認為，對方飲料店的倒閉與自己無關，「要把損失主因歸咎於我，我認為完全沒意義，潑出去的水難道收得回來嗎？我還是會繼續做我自己。」

馮語婷表示，她的初衷是為了那些社會弱勢者、得不到幫助的人發聲，「你、我、關心那些曾經受過侵犯的人，敢為她們聲援的你們，都可以是馮語婷。不要忘記那些受傷的人，那些才是真的需要被幫助的人。」直言「馮語婷」就是個「行動代號」，專門逞奸除惡，「就像蝙蝠俠不會因為被發現是韋恩就消失的。」

【馮語婷全文】

我！馮語婷不是高先生的妻子，
高先生只是我的助理兼朋友，
因為他的強項是圖文後製
所以我們一直存在合作關係

我一直是秉持正確的觀念和想法，
從來沒想要害到任何人，
說的事也都有所本，
傷害到我的朋友我很難受，
我相信追蹤我的人
從來不是因為我的照片而喜歡上我
而是喜歡我的圖文和內容而開始追蹤我的

面對造謠一直解釋我真的很疲勞
層次太低我也不想再爭吵
鳳梨的事當初去年八月他直播道歉後
我也就沒再說過他了
問我當初為什麼要這樣說他
要我對他負責，因為他去年損失慘重
對我而言他的飲料店倒閉與我無關
廖老大也好、超派雞排也好
都是因為產品口味不被接受才倒閉
相對的Toyz負面聲量也不差
但人家生意非常好
要把損失主因歸咎於我我認為完全沒意義
潑出去的水難道收的回來嗎？
我還是會繼續做我自己。

馮語婷的初衷
是為那些社會弱勢者 得不到幫助的人發聲
你 我 關心那些曾經受過侵犯的人，
敢為她們聲援的你們，都可以是馮語婷
不要忘記那些受傷的人
那些才是真的需要被幫助的人
馮語婷就是個行動代號 專門逞奸除惡
就像蝙蝠俠不會因為被發現是韋恩就消失的

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鳳梨, 吳泓逸, 馮語婷

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