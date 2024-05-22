記者蔡琛儀／專訪

創作歌手孫王力推出全新專輯《靈魂提問》，也是他邁向30歲的許多感想，不過談到生理上的現實面，他坦言體力有差，以前只睡4、5小時都沒差，也從來不吃維他命，但現在熬夜就要補眠，且女友都會逼他吃保健食品，而他也坦言，自己有自律神經失調的問題，且每年越來越嚴重，現在只能與之共存。

▲孫王力推出新專輯《靈魂提問》。（圖／環球提供）

孫王力說，做音樂工作的常常要動腦，或是一整天把自己陷入工作模式，很容易自律神經失調，只要一發作，就會把原來整齊有序的生活全放掉，像是完全不整理房間、爆吃一頓、或是好幾個月不寫歌，陷入軟性自我毀滅的狀態，不過女友是能讓他穩定的存在，「她勸我幾次我就會聽，我看到我跟我女友的關係，她可以讓我靜回到狀態。」而新歌〈睡過頭〉就是在描寫這樣的心境，「撐到一個點之後，如果想再撐是沒用的，不如直接放掉，搞不好人生會比較順。」

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孫王力和女友穩定交往4年，這次新專輯的歌曲〈霧》、〈Do you〉都是為女友創作的歌曲，「我每次在創作的時候demo都會先給她聽，她如果不喜歡就沒意義。」坦言有討論到結婚、生子，「我很喜歡音樂，我也很喜歡創作，這東西不能跟組家庭有衝突，我好像不覺得當藝人就要躲躲藏藏，既然這麼穩定，就沒必要說我沒有女朋友。」對於感情相當大方。

▲▼孫王力。（圖／環球提供）

女友小孫王力2歲，兩人大學時就認識，疫情時感情快速升溫，從朋友晉升情人，4年來也很少吵架。不過身處演藝圈這個花花世界，孫王力也非常自愛，「我很看不起劈腿的人，所以我無論如何，就算我們關係真的糟透了，我也不會劈腿或無縫接軌，不管怎樣都要給彼此一個尊重。」也很少晚上和朋友約喝酒，尤其有異性在場，就會早退，不怕被虧是馬子狗？他笑說：「我是啊！」

▲孫王力和女友穩定交往4年。（圖／翻攝IG／leesunwang）

他也計畫在專輯宣傳期結束後，帶女友首次出國旅行，兩人互相分享過去跟另一半出國不好的回憶，最後得出結論，「只要一起就好，錯過的以後再去就好。走錯路也是兩個人一起，反正終究會到那裡，如果我們執著的話，就感覺好像只是因為要逃離現有生活才出國，如果出國還是很ㄍㄧㄥ，就沒意義。」不過他拍照技術還沒被女友認可，笑說自己都是走意境路線，如果要符合女友標準，可能要帶護膝出國。