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Ozone攻蛋倒數佳辰哭了！　團員爆「內鬨」哲言氣到搥牆

▲▼Ozone「World Top」演唱會記者會。（圖／記者徐文彬攝）

 ▲Ozone「World Top」演唱會記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者翁子涵／台北報導

男團Ozone將在8月3日首次登上台北小巨蛋開唱，今（22日）記者會上，林佳辰難掩激動情緒落下男兒淚，他感性表示：「想到這一路上有粉絲的支持，還有很多人在工作上的幫助。」也透露爸媽擔心他忙於籌備演出變瘦，「都會特別起床跟我講要好好吃飯、吃B群，很謝謝他們一路的相伴。」

▲▼Ozone全員努力操肌。（圖／記者徐文彬攝）

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▲▼Ozone全員努力操肌。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼Ozone「World Top」演唱會記者會。（圖／記者徐文彬攝）

為了備戰，他們體能目標要在3個月完跑500公里、舞蹈目標練舞長達20000分鐘，每天平均練舞4小時才能達成，文廷更操出鯊魚線，煥鈞、哲言也炸出雄厚腹肌和胸肌，貼心的黃文廷還會替林佳辰按摩屁股的「臀中肌」，佳辰笑說：「突然跑膝蓋有點負荷不了，我就去看醫生，醫生說除了鍛鍊也要好好放鬆，我們就互相按摩，都有按到肌肉爽點。」

哲言也坦言近期因為忙於演唱會練習，一度體力透支，又因為對自己的舞蹈練習不滿意，竟然激動捶牆壁，「不是生氣，是自責，加上我真的有點不爽，一直被團員提醒，覺得我跳舞真的很爛嗎？但發現他們只是為了作品的完整性。」團員也爆料佳辰情緒比較大，會突然生氣說要回家，身為和事佬的哲言笑說：「沒有人攔著他，就先讓他冷靜一下，他其實情緒來得快去得也快，不太會影響團體。」

現場更準備如同正式版演唱會海報的巨型鑽石山，以及巨幅旗子讓Ozone在山頂正式插旗，宣告六人即將正式登上小巨蛋，一展攻頂的決心。Ozone說：「在台北小巨蛋開唱是我們參加選秀節目前共同的夢想，現在一步一步的靠近，真的感受到有點緊張了！」演唱會門票將於6月1日正式開賣。
 

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