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韓網熱門／上班族為演唱會請特休「職場話術滿等原因」引爆笑！

記者張筱涵／綜合報導

SHINee將於24、25、26日舉行一連三天的演唱會，且原本暫停活動的溫流也會一起登上舞台，久違的表演讓歌迷們都相當期待。有趣的是，其中一位S.W.（官方粉絲名稱）分享了請假理由，獲讚「職場生活滿等」！

【某位SHINee粉為了週五演唱會請假的理由】

▲▼熱門。（圖／翻攝自theqoo）

出處Daum人氣文章

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職場話術滿等認證

｜討論區留言｜

1. 啊，沒錯沒錯，得去定期資助的成果發表會鼓掌才行

2. 沒錯沒錯，我也為了出國參加本命生日活動時，騙說我資助的孩子生日，要去其他縣市替他慶生，其實是出國去了

3. 他沒說錯啊哈哈哈

4. 哇，我也要這樣寫才行哈哈哈哈

5. 出席定期資助團體的成果發表會（鼓掌）

6. 啊～這個理由不能變有名啊，這樣以後怎麼用

7. 演唱會＝資助團體的成果發表會，見面會＝資助團體活動，生日派對＝資助對象的生日，簽售會＝高額捐款者的聚會

8. 這人是高手啊

9. 要是被問資助哪個團體怎麼辦啦哈哈哈

10. 我也想寫這樣的原因，但我們完全不用寫原因…

11. 早知道我也這樣寫了哈哈，我們是寫什麼都沒差的公司，所以我只寫了文化生活（觀賞偶像演唱會）就交出去了，所以都被笑今年特休都用在觀賞偶像演唱會、出席偶像音樂節目錄影哈哈哈哈

12. 語言的魔術師呢哈哈哈哈哈

13. 我不懂職場生活，真的這樣寫嗎？還是只是搞笑文？
﹂主要還是看公司，有些公司可以寫「私人因素」，也有些公司要求寫得很詳細
﹂特休的話其實只要我想用，就算我要在家滾或去哪裡都可以，只是有些公司就很煩還是要知道，所以只是寫得好看一點而已
﹂畢竟寫要去看喜歡的偶像演唱會不太好嘛

14. 16年資助認證哈哈哈哈哈

15. 真的好好笑哈哈哈，但我們如果這樣寫會被問資助哪邊的團體，所以都只寫私人因素

16. 「定期資助」、「團體」和「成果發表會」，每個單字都是笑點哈哈哈

17. 我資助的偶像為了我辦演唱會了！我不能不去啊

18. 哇真的是天才

19. 就是說啊！得去看看我付錢養的孩子成長得如何了

20. 這篇文會不會被原PO主管看到哈哈

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