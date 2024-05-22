童星于卉喬長大了　「踩10cm高跟鞋」全新造型曝光

記者許逸群／台北報導

于卉喬（喬喬）於昨（21日）發布一組最新形象照，過去拍攝都是與作品或角色宣傳相關的她，也是首次拍攝個人形象畫報，興奮直呼一切都很新鮮。此次拍攝的幾套造型更展現出她不同以往的可愛形象，令現場工作人員都忍不住驚呼喬喬長大了！

▲▼于卉喬全新形象曝光。（圖／光意娛樂提供）

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于卉喬挑戰穿上10多公分的高跟鞋，她表示：「我第一次穿上這麼高的鞋，所以剛開始還抓不太到重心，整個人都很僵硬，連腳趾頭都在用力。但攝影師跟造型姐姐都很細心的幫助我，讓我抓到變換動作的訣竅，知道怎麼去擺動身體、凹姿勢。」她更笑說自己脫下鞋子的那一刻，有一種「回到地面」的感覺。

▲于卉喬展現出不同於以往的風格。（圖／光意娛樂提供）

于卉喬在為電影《BIG》剃光頭之後首次以全新髮型亮相，她更透露自己接到角色時，便已決定要剃光頭了。連經紀人問她要不要再想一下，她仍二話不說答應。她說：「在我頭髮夠長了，沒戴假髮去上學的那天，我自己甚至有點感動，同學們也很開心，也來摸我的真髮。」

除了首次為戲剃頭，于卉喬更在《BIG》中獻上螢幕初吻。她表示接到劇本時便知道有吻戲，但隨著密集的拍攝而沒放在心上，直到拍攝前一天看到通告單才驚覺，壓力跟緊張感瞬間湧上，「我們吻戲被留到最後才拍，我真的超級害羞，拍完後全車的人都在歡呼。」

于卉喬笑說拍完第一顆吻戲鏡頭之後反而不緊張了，但因為要拍攝各種鏡位，吻戲拍了十幾次才結束。但後來她去觀賞放映時，看到吻戲橋段又讓她羞到想找個洞鑽，「因為這場就是劇組的所有人，連小孩演員的家長們也出席了，結果到吻戲時又是全場歡呼。」