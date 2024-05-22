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謝爾頓＆艾米驚喜客串《少年謝爾頓》大結局　藏《宅男行不行》催淚彩蛋

文／妞新聞

《少年謝爾頓》第七季大結局「謝爾頓&艾米」吉姆帕森斯、馬伊姆拜力克驚喜客串！《宅男行不行》（生活大爆炸）老粉哭出來，我們最愛的「ShAmy CP」回歸，在影集完結後5年再次以劇中角色的身分演出（爆米花小姐真的邊看邊含淚），而且兩人更有了新身分？

▲《少年謝爾頓》為《宅男行不行》的衍生劇。（圖／IMDb、IG@iain）

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《少年謝爾頓》（Young Sheldon）在2017年播出，作為《宅男行不行》（The Big Bang Theory）的衍生劇，飾演成年謝爾頓的吉姆帕森斯不只擔任執行製片，同時也身兼旁白。在《少年謝爾頓》中可以發現很多和《宅男行不行》聯動的小彩蛋，不管是謝爾頓害怕雞的原因、「Bazinga」由來都一一揭秘。

在第二季最後一集中，甚至可以看到《宅男行不行》成員們的小時候，霍華媽媽的聲音、小艾米正在床上看著《草原上的小木屋》通通都充滿回憶殺。

 

▲《少年謝爾頓》、《宅男行不行》聯動小彩蛋。（圖／IMDb、IG@bigbangtheory）

《少年謝爾頓》第七季為最終季，在美國516日播出第14集大結局，在日期就先藏彩蛋，《宅男行不行》2019年時的完結播出日也是5月16日，絕對不只是巧合吧！而最受歡迎情侶「謝爾頓&艾米」也合體現身客串。

///以下提及《少年謝爾頓》第七季14集結局劇情///

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分別飾演謝爾頓庫珀、艾米法拉福勒的吉姆帕森斯、馬伊姆拜力克睽違5年重新當回「ShAmy CP」，兩人在《少年謝爾頓》大結局以已經結婚許久的老夫老妻狀態出演，為觀眾重現兩人互相鬥嘴的熟悉橋段。（背景還放著兩人當時得諾貝爾獎的合照TT，細節滿分）

▲ShAmy CP回歸。（圖／IG@bigbangtheory，下同）

在對白中也透露，謝爾頓和艾美有了兒子升格當爸媽！並且兒子以謝爾頓最好的朋友萊納德霍夫斯塔特命名「萊納德」（哭爆），還是個會參加冰球比賽的孩子（跟爸爸和爸爸的朋友可真是不同XD）。艾美催促謝爾頓換上冰球球衣一起去看兒子比賽，謝爾頓邊抱怨球衣是蠢衣服，邊說自己以前有很多漫畫主題T都「被離奇消失」（艾米露出促狹的眼神XDDD）。

《少年謝爾頓》第七季最終集劇情時間線互相交錯於謝爾頓爸爸喬治剛去世的過去，與他和艾米幸福生活、邊寫著回憶錄的現在。片尾也透露兩人其實不只兒子，還有一個女兒，且是由佩妮當保姆喔 

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身為《宅男行不行》老粉，再次看到兩位演員以謝爾頓&艾米的身分回歸，真的由衷感動。沒有什麼比「劇情完結後再次看到喜歡的角色，在故事未來過著快樂日子」更幸福的事了（泛淚），妞妞們說是吧！

Source：youngsheldoncbs@Instagram

【延伸閱讀】

果然是從小怪到大！《宅男行不行》謝耳朵的童年即將開拍成另一部連續劇

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Niusnews妞新聞, 少年謝爾頓, 宅男行不行

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