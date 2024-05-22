陳為民借錢反被倒領100萬！　驚爆「對象是演藝圈大哥」：還很活躍

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（23日）播出「有借有還算你運氣好？明星被欠錢事件簿」，藝人陳為民好心借錢給演藝圈前輩救急，「我到一個大哥家串門子，我聽他打了好多電話要跟人家借10萬，那我覺得大哥的身價，錄一集節目都不只10萬，我就主動說『大哥，10萬我有』。」沒想到卻反被盜領100萬。

▲陳為民好心借錢反被盜。（圖／中天綜合台提供 ）

因為提款時間和金額限制，陳為民出於信任便將提款卡和密碼交給對方：「我隔天就去金門勞軍，回來的時候，大哥的助理就把提款卡還我，隔幾天，老婆說爸爸生日要拿2萬包紅包，結果我去領錢時，裡面1毛都沒有。」在場來賓聽了都很震驚，陳為民接著說：「卡裡大概有100多萬，而且大哥還活躍在演藝圈，所以我偶爾會碰到他，只是他都說『你放心，我記得欠你錢』，但至今1毛都沒還。」

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▲陳為民爆對方是演藝圈大哥，錄影還會遇到。（圖／中天綜合台提供 ）



小鐘也曾借錢給圈內好友：「20萬是我人生借出最大的一筆錢，因為這個朋友形象很好、很老實，他跟我借錢的理由是要付孝親房的頭期款，那我也很能接受，而且他一個禮拜就還我了，所以過了幾天，他又再跟我借20萬要付裝潢費，我就更放心的借了。」

▲小鐘也曾借朋友20萬。（圖／中天綜合台提供 ）

到了約定的還款日，對方竟直接搞消失，小鐘才發現自己被騙：「後來也傳出他跟很多人借錢，我才知道他是借錢去簽賭，我就想難怪，那時候我家臨時沒那麼多現金，我只能先拿6萬，我一拿出來，他就很急著拿走。」但小鐘最後還是心軟原諒對方：「差不多隔了1天之後，他跟朋友在南部開早餐店，我想去幫他，結果他拉我到旁邊說『鐘哥，帳號給我，我先還你3萬』，我很感動，覺得他很有心，所以我覺得這就夠了，這個朋友，我還是繼續交。」



