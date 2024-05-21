61歲黛咪摩爾新作「三點全露」！　生涯最大尺度拚影后寶座

記者劉宛欣／綜合報導

61歲的美國女星黛咪摩爾（Demi Moore）主演的電影《物質》(The Substance)，講述一名女星透過特殊療程創造出年輕版本的自己，隨後引發兩個自我之間的爭奪戰。黛咪在片中勇敢展現素顏皺紋與大膽的三點全露，影片結束後獲得超過十分鐘的熱烈掌聲，不少人看好她能拿下影后殊榮。

▲黛咪摩爾挑戰三點全露大尺度。（圖／翻攝自Demi Moore Instagram）

黛咪摩爾過去曾在電影《脫衣舞孃》（Striptease）中以大膽形象和當時最高片酬女星著稱，時隔30年後，她在《物質》中更進一步，不僅三點全露，還在劇中扮演因醫療過程錯誤而迅速老化的角色，演技之深入令人稱奇。

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▲黛咪摩爾《物質》在影展受到廣大關注。（圖／翻攝自Demi Moore Instagram）



電影《物質》不僅因為黛咪摩爾的演出而受到矚目，女導演柯拉莉法吉特也以她對性別議題的深刻洞察和幽默手法受到關注。這部作品的新穎概念和對現實的幽默反思，可能會吸引坎城評審團主席葛莉塔潔薇的青睞。

另一方面，飾演年輕版黛咪摩爾的瑪格麗特庫利一樣也展現出色的演技，成為這屆影展中的備受矚目的演員之一。值得一提的是，黛咪摩爾的大尺度表現並非獨一無二，在這一屆影展中，其他演員如班維蕭在另一部競賽片中的激情演出同樣受到讚譽。