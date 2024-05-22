《華燈初上》阿季變萌了！　謝瓊煖頂雙馬尾、精靈耳扮「芙莉蓮」

記者蕭采薇／台北報導

舞台劇《婚內失戀》透過日常對話，呈現婚姻歷經30年所交織出的光景，2022年首演時就好評完售，今年更是場場爆滿。客串演出的「阿季」謝瓊煖一改近年在戲劇中悲情母親和嗆辣大姐的形象，頂著白色雙馬尾打扮成現象級動畫《葬送的芙莉蓮》的空靈系女主角「芙莉蓮」。

▲《婚內失戀》謝瓊煖（前排中）角色扮演成「芙莉蓮」擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

當天許多劇迷都是衝著謝瓊煖的嘉賓身份買票，謝瓊煖也帶來超大驚喜，頂著白色雙馬尾、加上一雙超萌精靈耳送Pizza，讓現場氣氛沸騰不已，並以Pizza外送員的身份現身，引起全場歡呼尖叫。

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謝瓊煖為力挺導演好友吳維緯，在舞台劇售票期間就幫忙進行直播宣傳，她透露直播完當天立刻和導演討論該如何演出。如果只是以本人身份登場太單調，希望造型上是能一眼就讓人知道的角色。加上謝瓊煖是動漫迷，特地在演出前就上網租借「芙莉蓮」的服裝道具，「決定玩一下角色扮演！剛好有個『跳TONE』一點的表現。」

▲《婚內失戀》謝瓊煖（左三）擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

蔡黃汝日前力挺同門好友李玉璽，客串演出劇中為主角打破僵局的Pizza外送員，她自稱是「舞台劇插班生」，也為《婚內失戀》獻出個人舞台劇初體驗。蔡黃汝坦言原本想得太單純，完全沒有排戲，現場才發現前幾場飾演該角色的都是重量級嘉賓。

蔡黃汝說：「我當下立刻啟動演員該有的警覺，隨後速速在歡愉的後台中腦內彩排加戲！」她特別感謝同時在場上的演員李杏給她安全感和溫暖力量，蔡黃汝表示原本演戲前習慣作足功課，「這次體會到即興發揮、舞台劇不NG的魔力，也感受到下即時反饋原來這麼有意思！」

▲《婚內失戀》蔡黃汝擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）



《婚內失戀》吸引不少名人觀劇，已婚的貝童彤手中緊抓著揉爛的衛生紙，表示很容易有代入感，「有些瞬間彷彿感受到電流，雞皮疙瘩跟著起來；很多時候笑著笑著，莫名其妙就哭了！不知道為何眼淚會啪啦啪啦地流下來。」結婚多年的張寗同樣大推：「這部劇可以看到在婚姻裡失戀的影子，也有婚姻裡戀愛的樣子。」

▲《婚內失戀》舞台劇場場爆滿、一票難求。（圖／寬想國際娛樂提供）



演員宋柏緯看完之後也說：「演員表現得太好，很難相信就是首場，相信接下來一定會有更多驚喜，祝大家都不會婚內失戀，但一定要來看《婚內失戀》！」演員盧以恩則是在看劇前事先了解劇情，但看完之後相當驚艷，「三個階段的婚姻同時在舞台上呈現，感受特別深刻！」她想推薦給每個觀眾：「無論是還沒戀愛、正在戀愛、結了婚或離婚了的人，都很適合看這部戲！」