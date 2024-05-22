ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《華燈初上》阿季變萌了！　謝瓊煖頂雙馬尾、精靈耳扮「芙莉蓮」

記者蕭采薇／台北報導

舞台劇《婚內失戀》透過日常對話，呈現婚姻歷經30年所交織出的光景，2022年首演時就好評完售，今年更是場場爆滿。客串演出的「阿季」謝瓊煖一改近年在戲劇中悲情母親和嗆辣大姐的形象，頂著白色雙馬尾打扮成現象級動畫《葬送的芙莉蓮》的空靈系女主角「芙莉蓮」。

▲《婚內失戀》謝瓊煖（前排中）角色扮演成「芙莉蓮」擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》謝瓊煖（前排中）角色扮演成「芙莉蓮」擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

當天許多劇迷都是衝著謝瓊煖的嘉賓身份買票，謝瓊煖也帶來超大驚喜，頂著白色雙馬尾、加上一雙超萌精靈耳送Pizza，讓現場氣氛沸騰不已，並以Pizza外送員的身份現身，引起全場歡呼尖叫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝瓊煖為力挺導演好友吳維緯，在舞台劇售票期間就幫忙進行直播宣傳，她透露直播完當天立刻和導演討論該如何演出。如果只是以本人身份登場太單調，希望造型上是能一眼就讓人知道的角色。加上謝瓊煖是動漫迷，特地在演出前就上網租借「芙莉蓮」的服裝道具，「決定玩一下角色扮演！剛好有個『跳TONE』一點的表現。」

▲《婚內失戀》謝瓊煖（前排中）角色扮演成「芙莉蓮」擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》謝瓊煖（左三）擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

蔡黃汝日前力挺同門好友李玉璽，客串演出劇中為主角打破僵局的Pizza外送員，她自稱是「舞台劇插班生」，也為《婚內失戀》獻出個人舞台劇初體驗。蔡黃汝坦言原本想得太單純，完全沒有排戲，現場才發現前幾場飾演該角色的都是重量級嘉賓。

蔡黃汝說：「我當下立刻啟動演員該有的警覺，隨後速速在歡愉的後台中腦內彩排加戲！」她特別感謝同時在場上的演員李杏給她安全感和溫暖力量，蔡黃汝表示原本演戲前習慣作足功課，「這次體會到即興發揮、舞台劇不NG的魔力，也感受到下即時反饋原來這麼有意思！」

▲《婚內失戀》謝瓊煖（前排中）角色扮演成「芙莉蓮」擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》蔡黃汝擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）
 
《婚內失戀》吸引不少名人觀劇，已婚的貝童彤手中緊抓著揉爛的衛生紙，表示很容易有代入感，「有些瞬間彷彿感受到電流，雞皮疙瘩跟著起來；很多時候笑著笑著，莫名其妙就哭了！不知道為何眼淚會啪啦啪啦地流下來。」結婚多年的張寗同樣大推：「這部劇可以看到在婚姻裡失戀的影子，也有婚姻裡戀愛的樣子。」

▲《婚內失戀》謝瓊煖（前排中）角色扮演成「芙莉蓮」擔任客串嘉賓。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》舞台劇場場爆滿、一票難求。（圖／寬想國際娛樂提供）
 
演員宋柏緯看完之後也說：「演員表現得太好，很難相信就是首場，相信接下來一定會有更多驚喜，祝大家都不會婚內失戀，但一定要來看《婚內失戀》！」演員盧以恩則是在看劇前事先了解劇情，但看完之後相當驚艷，「三個階段的婚姻同時在舞台上呈現，感受特別深刻！」她想推薦給每個觀眾：「無論是還沒戀愛、正在戀愛、結了婚或離婚了的人，都很適合看這部戲！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝瓊煖, 婚內失戀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366