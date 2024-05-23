小孟老師／5月23日星座運勢　獅子邂逅有緣人「處女異性緣超旺」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

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工作：掌握時代趨勢

感情：疑慮獲得澄清

財運：輕鬆賺取財富

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙子

雙子座

工作：建立個人品牌

感情：可望共進晚餐

財運：研究財務報表

幸運色：大紅色

貴人：金牛

小人：雙魚

天秤座

工作：迎接保持耐心

感情：與伴侶溝通順

財運：認真研究財經

幸運色：亮紅色

貴人：天蠍

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：得到優秀團隊

感情：異性主動關心

財運：投資紅利增多

幸運色：紅色

貴人：處女

小人：金牛

金牛座



工作：共創團隊未來

感情：打扮性感魅力

財運：揮別過往經驗

幸運色：黃色

貴人：雙子

小人：水瓶

處女座

工作：提升工作效率

感情：異性緣超級旺

財運：販售手工藝品

幸運色：橙色

貴人：獅子

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：確保產品供應

感情：追尋心儀對象

財運：偏財見好就好

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

天蠍座

工作：瞭解把握市場

感情：伴侶幽默開朗

財運：投資運用得當

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：處女

雙魚座

工作：重視提高效能

感情：可以攜手扶持

財運：投資穩當獲利

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：適合推行計劃

感情：珍惜愛人幸福

財運：提高財務素養

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：獅子

獅子座

工作：專注細節精度

感情：與有緣人邂逅

財運：消息多助財運

幸運色：綠色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

射手座

工作：建立持續學習

感情：開始一團和氣

財運：財富穩定成長

幸運色：灰色

貴人：水瓶

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。