不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　VERIVERY、VIXX KEN先後開唱

記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動5月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星5月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
－2024.05.24 更新－
【2024 KEN FAN CONCERT [749번째 고백 - My love, My destiny] IN TAIPEI】
▲KEN。（圖／翻攝自Facebook／ONINN ASIA）
售票日期：2024年5月26日（日）13:14
售票方式：ibon售票系統機台及網站
演出日期：2024年7月7日（日）下午場 13:00／晚上場 18:00
演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）
票價：A區 NT$4580／B區 NT$3280／身障席 NT$2290
主辦單位：ONINN ASIA
【2024 VERIVERY FANMEETING TOUR GO ON IN TAIPEI】
▲VERIVERY。（圖／翻攝自Facebook／ONINN ASIA）
售票日期：2024年5月26日（日）18:00
售票方式：ibon售票系統機台及網站
演出日期：2024年7月6日（六）下午場 14:00／晚上場 19:00
演出地點：WESTAR（台北市萬華區漢中街116號8樓）
票價：VIP區 NT$4280／A區 NT$3880／B區 NT$2880／身障席 NT$1940
主辦單位：ONINN ASIA
【2024 Ricky Castle in Taipei】
▲Ricky。（圖／翻攝自Facebook／趣・韓國）
售票日期：2024年5月27日（一）14:27
售票方式：TicketPlus
演出日期：2024年6月16日（日）下午場 17:00／晚上場 20:00
演出地點：iM Dimension 展演空間（台北市信義區松德路171號B2）
票價：VIP席 NT$3800／一般席 NT$2800
主辦單位：UNION PICTURES
協辦單位：趣韓國
【XG 世界巡迴演唱會”The first HOWL”台北站】
▲XG。（圖／翻攝自Facebook／寬宏藝術）
售票日期：2024年5月24日（五）12:00
售票方式：寬宏售票系統
演出日期：2024年7月13日（六）19:30
演出地點：臺北國際會議中心大會堂TICC（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$6800／NT$4900／NT$4300／NT$3900／NT$3300／NT$2900／NT$2300／NT$2100
主辦單位：寬宏藝術
【2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI】加場
▲aespa。（圖／翻攝自Facebook／iMe TW）
售票日期：MY Membership Presale官方會員預購 2024年5月25日（六）10:00-12:00／一般售票 2024年5月25日（六）15:00
售票方式：拓元售票網站
演出日期：2024年8月9日（五）19:30／2024年8月11日（日）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$6888／NT$6600／NT$5800／NT$5200／NT$4800／NT$3800／身障席位 NT$2600
主辦單位：iMe TW
【HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG】
▲Highlight。（圖／翻攝自Facebook／希林國際 Chillin International）
售票日期：2024年5月26日（日）11:00
售票方式：ibon售票網站、7-11 ibon機台
演出日期：2024年7月6日（六）17:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）
票價：NT$5980／NT$4980／NT$3980／NT$2980
主辦單位：希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃
【2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei】加場
▲邊佑錫。（圖／翻攝自Facebook／藝凱娛樂 EKite Entertainment）
售票日期：2024年5月26日（日）12:00
售票方式：KKTIX網站&KKTIX APP
演出日期：2024年6月8日（六）13:30
演出地點：台灣大學綜合體育館1樓（台北市羅斯福路四段一號）
票價：NT$5500／NT$4800／NT$3800／NT$2800／身心障礙者席 NT$1400
主辦單位：藝凱娛樂 EKite Entertainment
協辦單位：Lian Contents、POWER STONE
【2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG】
▲KEY。（圖／翻攝自Facebook／遠雄創藝 Farglory Creative）
售票日期：SHINee WORLD官方會員(GL)預購 2024年5月31日（五）12:00-17:00／一般售票 2024年6月1日（六）12:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年8月17日（六）18:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）
票價：VIP座位特區 NT$6800／看台座位區 NT$5800／NT$4800／NT$3500
主辦單位：遠雄創藝
【2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR - ALL OR NOTHING】
▲李泳知。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：2024年5月23日（四）12:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年6月22日（六）19:00
演出地點：臺北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$5600／NT$3900／NT$3400／NT$2900／NT$2400
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【I.M (MONSTA X) Off The Beat World Tour 2024 Taipei】
▲I.M。（圖／翻攝自Facebook／寬宏藝術）
售票日期：2024年5月23日（四）15:00
售票方式：寬宏售票
演出日期：2024年9月19日（四）20:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：NT$3900／NT$3200／NT$2800
主辦單位：AEG Presents Asia、寬宏藝術經紀股份有限公司
【2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei】
▲邊佑錫。（圖／翻攝自Facebook／藝凱娛樂 EKite Entertainment）
售票日期：2024年5月18日（六）12:00
售票方式：KKTIX&全台全家便利商店
演出日期：2024年6月8日（六）19:30
演出地點：台灣大學綜合體育館1樓（台北市羅斯福路四段一號）
票價：NT$5500／NT$4800／NT$3800／NT$2800／身心障礙者席 NT$1400
主辦單位：藝凱娛樂 EKite Entertainment
協辦單位：Lian Contents、POWER STONE
【2024 10CM Asia Tour <10CM Closer to You> in Taipei】
▲10CM。（圖／翻攝自Facebook／La Rue 文創設計）
售票日期：2024年5月16日（四）11:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2024年9月6日（五）19:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：VIP NT$3600／GA $2,800 / 愛心票 $1,800
主辦單位：LA RUE 文創設計
【2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei】
▲VIVIZ。（圖／翻攝自Facebook／優勢力娛樂 Uforce）
售票日期：2024年5月12日（日）12:00
售票方式：KLOOK售票網站及KLOOK APP
演出日期：2024年6月9日（日）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$5500／NT$4500／NT$3500／NT$2500／愛心票 NT$2750
主辦單位：優勢力娛樂 Uforce
【2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI –】
▲aespa。（圖／翻攝自Facebook／iMe TW）
售票日期：2024年5月11日（六）13:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年8月10日（六）19:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$6888／NT$6600／NT$5800／NT$5200／NT$4800／NT$3800
主辦單位：iMe TW
【2024 SUHO CONCERT
▲SUHO。（圖／翻攝自Facebook／Applewood Taiwan）
售票日期：2024年5月18日（六）13:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年7月13日（六）18:00
演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：VIP A/B搖滾站區 NT$6300／VIP 座位區 NT$6300／2F ZONE A座位區 NT$5800／3F ZONE B座位區 NT$3800／2F身障席座位區 NT$2900
主辦單位：Applewood Taiwan
【陸星材個人展：Look Closely, 1995】
▲陸星材。（圖／翻攝自Facebook／大藝未來國際有限公司）
售票日期：2024年5月11日（六）13:00
售票方式：年代售票系統及各大便利商店
演出日期：2024年6月1日（六）18:00
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$5200／NT$4600／NT$4000／NT$3200
主辦單位：大藝未來國際有限公司
【DOH KYUNG SOO ASIA FAN CONCERT TOUR in TAIPEI】加場
▲D.O.。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2024年5月5日（日）11:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2024年6月23日（日）16:00
演出地點：天母體育館（台北市士林區忠誠路二段101號）
票價：A區 NT$5880／B區 NT$4880／C區 NT$3880
主辦單位：D-SHOW
協辦單位：HS Entertainment & Contents
【2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in TAIPEI】加場
▲BTOB。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2024年5月12日（日）11:00
售票方式：Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台
演出日期：2024年6月28日（五）19:30
演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段一號）
票價：座席A區 NT$5600／座席B區 NT$4600／座席C區 NT$3600／身心席 NT$2800
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
【2024 F.CUZ FANCON〔GOTCHA OPPA〕IN TAIPEI】
▲F.CUZ。（圖／翻攝自Facebook／F.CUZ Taiwan Support Team）
售票日期：2024年5月18日（六）11:00
售票方式：KKTIX網站
演出日期：2024年7月13日（六）17:30
演出地點：凝聚力展演空間 Cohesion Music Livehouse（台北市松山區八德路三段106巷1號B1）
票價：NT$3280
主辦單位：F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM
【2024 Park Min Young brand new "MY DAY” Asia Fan Meeting IN TAIPEI】
▲朴敏英。（圖／翻攝自Facebook／Dream High Entertainment）
售票日期：2024年5月4日（六）12:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年6月2日（日）18:00
演出地點：ZEPP NEW TAIPEI（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：NT$5600／NT$4800／NT$3800
主辦單位：Dream High Entertainment
【[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE] IN TAIPEI】
▲BABYMONSTER。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：Live Nation Taiwan 會員預售 2024年5月6日（六）12:00-23:59／全面開賣 2024年5月7日（日）12:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年6月23日（日）19:00
演出地點：臺北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$4900／NT$4300／NT$3600／NT$2900／NT$2300
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【DOH KYUNG SOO ASIA FAN CONCERT TOUR
▲D.O.。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2024年5月1日（三）13:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2024年6月22日（六）18:00
演出地點：天母體育館（台北市士林區忠誠路二段101號）
票價：A區 NT$5880／B區 NT$4880／C區 NT$3880
主辦單位：D-SHOW
協辦單位：HS Entertainment & Contents
【2024 JEONG EUN JI FANMEETING
▲恩地。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：2024年5月4日（六）13:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2024年6月15日（六）18:00
演出地點：台大綜合體育館一樓（台北市大安區羅斯福路四段1號）
票價：A區NT$5200／B區 NT$3800／C區 NT$2500
主辦單位：D-SHOW / 日出娛樂
協辦單位：中創演藝 / 瑪沃娛樂
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