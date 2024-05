不斷更新／韓星活動5月售票看這裡！　VERIVERY、VIXX KEN先後開唱

記者蔡宜芳/綜合報導

▲韓星5月搶票行事曆,點我看大圖。(圖/ETtoday娛樂星光雲製圖)

-2024.05.24 更新-

【2024 KEN FAN CONCERT [749번째 고백 - My love, My destiny] IN TAIPEI】

▲KEN。(圖/翻攝自Facebook/ONINN ASIA)

售票日期:2024年5月26日(日)13:14

售票方式:ibon售票系統機台及網站

演出日期:2024年7月7日(日)下午場 13:00/晚上場 18:00

演出地點:WESTAR(台北市萬華區漢中街116號8樓)

票價:A區 NT$4580/B區 NT$3280/身障席 NT$2290

主辦單位:ONINN ASIA

【2024 VERIVERY FANMEETING TOUR GO ON IN TAIPEI】

▲VERIVERY。(圖/翻攝自Facebook/ONINN ASIA)

售票日期:2024年5月26日(日)18:00

售票方式:ibon售票系統機台及網站

演出日期:2024年7月6日(六)下午場 14:00/晚上場 19:00

演出地點:WESTAR(台北市萬華區漢中街116號8樓)

票價:VIP區 NT$4280/A區 NT$3880/B區 NT$2880/身障席 NT$1940

主辦單位:ONINN ASIA

【2024 Ricky Castle in Taipei】

▲Ricky。(圖/翻攝自Facebook/趣・韓國)

售票日期:2024年5月27日(一)14:27

售票方式:TicketPlus

演出日期:2024年6月16日(日)下午場 17:00/晚上場 20:00

演出地點:iM Dimension 展演空間(台北市信義區松德路171號B2)

票價:VIP席 NT$3800/一般席 NT$2800

主辦單位:UNION PICTURES

協辦單位:趣韓國

【XG 世界巡迴演唱會”The first HOWL”台北站】

▲XG。(圖/翻攝自Facebook/寬宏藝術)

售票日期:2024年5月24日(五)12:00

售票方式:寬宏售票系統

演出日期:2024年7月13日(六)19:30

演出地點:臺北國際會議中心大會堂TICC(台北市信義區信義路五段1號)

票價:NT$6800/NT$4900/NT$4300/NT$3900/NT$3300/NT$2900/NT$2300/NT$2100

主辦單位:寬宏藝術

【2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI】加場

▲aespa。(圖/翻攝自Facebook/iMe TW)

售票日期:MY Membership Presale官方會員預購 2024年5月25日(六)10:00-12:00/一般售票 2024年5月25日(六)15:00

售票方式:拓元售票網站

演出日期:2024年8月9日(五)19:30/2024年8月11日(日)18:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館-林口體育館(桃園市龜山區文化一路250號)

票價:NT$6888/NT$6600/NT$5800/NT$5200/NT$4800/NT$3800/身障席位 NT$2600

主辦單位:iMe TW

【HIGHLIGHT LIVE 2024 [LIGHTS GO ON, AGAIN] IN KAOHSIUNG】

▲Highlight。(圖/翻攝自Facebook/希林國際 Chillin International)

售票日期:2024年5月26日(日)11:00

售票方式:ibon售票網站、7-11 ibon機台

演出日期:2024年7月6日(六)17:00

演出地點:高雄流行音樂中心 海音館(高雄市鹽埕區真愛路1號)

票價:NT$5980/NT$4980/NT$3980/NT$2980

主辦單位:希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃

【2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei】加場

▲邊佑錫。(圖/翻攝自Facebook/藝凱娛樂 EKite Entertainment)

售票日期:2024年5月26日(日)12:00

售票方式:KKTIX網站&KKTIX APP

演出日期:2024年6月8日(六)13:30

演出地點:台灣大學綜合體育館1樓(台北市羅斯福路四段一號)

票價:NT$5500/NT$4800/NT$3800/NT$2800/身心障礙者席 NT$1400

主辦單位:藝凱娛樂 EKite Entertainment

協辦單位:Lian Contents、POWER STONE

【2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG】

▲KEY。(圖/翻攝自Facebook/遠雄創藝 Farglory Creative)

售票日期:SHINee WORLD官方會員(GL)預購 2024年5月31日(五)12:00-17:00/一般售票 2024年6月1日(六)12:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年8月17日(六)18:00

演出地點:高雄流行音樂中心 海音館(高雄市鹽埕區真愛路1號)

票價:VIP座位特區 NT$6800/看台座位區 NT$5800/NT$4800/NT$3500

主辦單位:遠雄創藝

【2024 LEE YOUNGJI WORLD TOUR - ALL OR NOTHING】

▲李泳知。(圖/翻攝自Facebook/Live Nation Taiwan 理想國)

售票日期:2024年5月23日(四)12:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年6月22日(六)19:00

演出地點:臺北流行音樂中心(台北市南港區市民大道八段99號)

票價:NT$5600/NT$3900/NT$3400/NT$2900/NT$2400

主辦單位:Live Nation Taiwan 理想國

【I.M (MONSTA X) Off The Beat World Tour 2024 Taipei】

▲I.M。(圖/翻攝自Facebook/寬宏藝術)

售票日期:2024年5月23日(四)15:00

售票方式:寬宏售票

演出日期:2024年9月19日(四)20:00

演出地點:Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

票價:NT$3900/NT$3200/NT$2800

主辦單位:AEG Presents Asia、寬宏藝術經紀股份有限公司

【2024 Byeon Woo Seok Fanmeeting 「Summer Letter」In Taipei】

▲邊佑錫。(圖/翻攝自Facebook/藝凱娛樂 EKite Entertainment)

售票日期:2024年5月18日(六)12:00

售票方式:KKTIX&全台全家便利商店

演出日期:2024年6月8日(六)19:30

演出地點:台灣大學綜合體育館1樓(台北市羅斯福路四段一號)

票價:NT$5500/NT$4800/NT$3800/NT$2800/身心障礙者席 NT$1400

主辦單位:藝凱娛樂 EKite Entertainment

協辦單位:Lian Contents、POWER STONE

【2024 10CM Asia Tour <10CM Closer to You> in Taipei】

▲10CM。(圖/翻攝自Facebook/La Rue 文創設計)

售票日期:2024年5月16日(四)11:00

售票方式:KKTIX

演出日期:2024年9月6日(五)19:00

演出地點:Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

票價:VIP NT$3600/GA $2,800 / 愛心票 $1,800

主辦單位:LA RUE 文創設計

【2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in Taipei】

▲VIVIZ。(圖/翻攝自Facebook/優勢力娛樂 Uforce)

售票日期:2024年5月12日(日)12:00

售票方式:KLOOK售票網站及KLOOK APP

演出日期:2024年6月9日(日)18:00

演出地點:TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)

票價:NT$5500/NT$4500/NT$3500/NT$2500/愛心票 NT$2750

主辦單位:優勢力娛樂 Uforce

【2024 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE in TAIPEI –】

▲aespa。(圖/翻攝自Facebook/iMe TW)

售票日期:2024年5月11日(六)13:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年8月10日(六)19:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館(桃園市龜山區文化一路250號)

票價:NT$6888/NT$6600/NT$5800/NT$5200/NT$4800/NT$3800

主辦單位:iMe TW

【2024 SUHO CONCERT IN TAIPEI】

▲SUHO。(圖/翻攝自Facebook/Applewood Taiwan)

售票日期:2024年5月18日(六)13:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年7月13日(六)18:00

演出地點:台北流行音樂中心(台北市南港區市民大道八段99號)

票價:VIP A/B搖滾站區 NT$6300/VIP 座位區 NT$6300/2F ZONE A座位區 NT$5800/3F ZONE B座位區 NT$3800/2F身障席座位區 NT$2900

主辦單位:Applewood Taiwan

【陸星材個人展:Look Closely, 1995】

▲陸星材。(圖/翻攝自Facebook/大藝未來國際有限公司)

售票日期:2024年5月11日(六)13:00

售票方式:年代售票系統及各大便利商店

演出日期:2024年6月1日(六)18:00

演出地點:TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)

票價:NT$5200/NT$4600/NT$4000/NT$3200

主辦單位:大藝未來國際有限公司

【DOH KYUNG SOO ASIA FAN CONCERT TOUR in TAIPEI】加場

▲D.O.。(圖/翻攝自Facebook/D.SHOW Taiwan)

售票日期:2024年5月5日(日)11:00

售票方式:全台7-11 ibon機台及ibon網站

演出日期:2024年6月23日(日)16:00

演出地點:天母體育館(台北市士林區忠誠路二段101號)

票價:A區 NT$5880/B區 NT$4880/C區 NT$3880

主辦單位:D-SHOW

協辦單位:HS Entertainment & Contents

【2024 BTOB FAN-CON [OUR DREAM] in TAIPEI】加場

▲BTOB。(圖/翻攝自Facebook/SHOW Office Entertainment.co.ltd)

售票日期:2024年5月12日(日)11:00

售票方式:Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台

演出日期:2024年6月28日(五)19:30

演出地點:TICC台北國際會議中心(台北市信義區信義路五段一號)

票價:座席A區 NT$5600/座席B區 NT$4600/座席C區 NT$3600/身心席 NT$2800

主辦單位:SHOW Office Entertainment.co.ltd

【2024 F.CUZ FANCON〔GOTCHA OPPA〕IN TAIPEI】

▲F.CUZ。(圖/翻攝自Facebook/F.CUZ Taiwan Support Team)

售票日期:2024年5月18日(六)11:00

售票方式:KKTIX網站

演出日期:2024年7月13日(六)17:30

演出地點:凝聚力展演空間 Cohesion Music Livehouse(台北市松山區八德路三段106巷1號B1)

票價:NT$3280

主辦單位:F.CUZ TAIWAN SUPPORT TEAM

【2024 Park Min Young brand new "MY DAY” Asia Fan Meeting IN TAIPEI】

▲朴敏英。(圖/翻攝自Facebook/Dream High Entertainment)

售票日期:2024年5月4日(六)12:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年6月2日(日)18:00

演出地點:ZEPP NEW TAIPEI(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

票價:NT$5600/NT$4800/NT$3800

主辦單位:Dream High Entertainment

【[BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE] IN TAIPEI】

▲BABYMONSTER。(圖/翻攝自Facebook/Live Nation Taiwan 理想國)

售票日期:Live Nation Taiwan 會員預售 2024年5月6日(六)12:00-23:59/全面開賣 2024年5月7日(日)12:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年6月23日(日)19:00

演出地點:臺北流行音樂中心(台北市南港區市民大道八段99號)

票價:NT$4900/NT$4300/NT$3600/NT$2900/NT$2300

主辦單位:Live Nation Taiwan 理想國

【DOH KYUNG SOO ASIA FAN CONCERT TOUR in TAIPEI】

▲D.O.。(圖/翻攝自Facebook/D.SHOW Taiwan)

售票日期:2024年5月1日(三)13:00

售票方式:全台7-11 ibon機台及ibon網站

演出日期:2024年6月22日(六)18:00

演出地點:天母體育館(台北市士林區忠誠路二段101號)

票價:A區 NT$5880/B區 NT$4880/C區 NT$3880

主辦單位:D-SHOW

協辦單位:HS Entertainment & Contents

【2024 JEONG EUN JI FANMEETING

▲恩地。(圖/翻攝自Facebook/D.SHOW Taiwan)

售票日期:2024年5月4日(六)13:00

售票方式:全台7-11 ibon機台及ibon網站

演出日期:2024年6月15日(六)18:00

演出地點:台大綜合體育館一樓(台北市大安區羅斯福路四段1號)

票價:A區NT$5200/B區 NT$3800/C區 NT$2500

主辦單位:D-SHOW / 日出娛樂

協辦單位:中創演藝 / 瑪沃娛樂