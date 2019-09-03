男星拍戲「故意一上一下」偷吃豆腐　導演看鏡頭嚇到：X！你沒穿內褲喔

記者李玟儀／綜合報導

演員拍戲難免會遇到拍攝親密場面，這時候雙方通常會作保護措施，避免發生不必要的誤會，然而還是會經常聽到演員「被吃豆腐」的情況，梁佑南在《命運好好玩》中透露曾經被資深男星在排戲時「一上一下」，她氣得指責對方：「有必要做到這樣嗎？」

▲梁佑南拍戲時遭非禮。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

梁佑南當時拍攝的畫面是在溫泉池被非禮，男星因為在泡湯所以圍浴巾，在排戲時模擬推倒的動作，她假裝揮舞的動作敲打對方，男星卻突然抓住她的雙手壓制，她直覺不對勁，「電視劇播出不可能有所謂的『怎麼樣得逞的鏡頭』，那何須做那個一上一下的動作。」

請繼續往下閱讀...

梁佑南當下心裡很不舒服，氣憤地指責對方，沒想到更讓人不舒服的是，導演在看回放鏡頭時，赫然發現男星浴巾下竟然沒穿內褲，梁佑南解釋，一般來說拍親密戲，女生會穿個安全褲，男生可能會穿泳褲，但對方卻什麼都沒穿，讓她很傻眼。

▲導演發現男星浴巾下沒穿內褲。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

不僅如此，等到正式開拍，男星不顧梁佑南之前的口頭警告，手腳依然不安分，她求助無門只能等事情過去，沒想到報應來的很快，男星的女兒之後也進了演藝圈，她特別提點對方：「現在有些人做些動作會做得太over，如果妳被欺負了，先不要大聲嚷嚷，可以提醒他，然後回去一定要跟爸爸講，請爸爸教妳怎麼處理。」資深男星站在一旁聽到後自知理虧，之後再見到梁佑南都自覺矮了一截。