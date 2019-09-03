直播間傳嬰兒淒厲慘叫！　狠母「復仇式重摔」殺紅眼…網目睹悲劇崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

一名女直播主日前開直播，卻只在意觀看人數，完全不管孩子在旁嚎啕大哭，還不斷咒罵孩子很吵，有網友留言勸她先安撫孩子，她卻突然大抓狂，把孩子一把抓起，就往旁邊狠狠一丟，小孩又爆出更淒厲的哭聲，手段非常殘忍。

大陸貴州一名女直播主日前開直播，以「要是我懷孕了娃，打掉算了」為標題，成功吸引許多網友進入直播間觀看，但一點開，就聽到小孩正在哭的聲音，她則是繼續對著鏡頭聊天，一點也沒有想要管，終於有人看不下去，主動提醒她先顧小孩比較要緊。

▲女直播主。（圖／翻攝自微博／綿陽日報社）



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沒想到這一提醒，女直播主瞬間暴怒，對著鏡頭就是猛嗆：「關你屁事！」接著就把小孩一把拎起，這時候網友才發現孩子還是個嬰兒，只見嬰兒被狠狠扔了出去，下秒重摔在地發出「砰」一聲，又爆出更淒慘的哭叫聲，讓人聽了不捨，有人立刻出言阻止，並崩潰說：「為什麼要這樣對孩子？！」但最後出聲勸告的網友們則是都被趕了出去，無法得知小孩之後有沒有再受虐，當地警方已經介入調查。

事實上，大陸日前流傳一支虐兒短片，一名被抱在父親身上的男嬰由於一直哭鬧不停，父親竟然因為不耐煩就連打了6個巴掌，後來又被高高舉起遭到虐待。根據網路上流傳的對話紀錄顯示，這名男嬰是在去年6月出生，因為至今不會抬頭被懷疑是腦癱兒，他的母親抱怨，孩子每天就是哭哭哭，使得「爸爸每天下班都要打幾個小時」，還說「不想給他康復，不想浪費錢，想他死」。

▲男子虐打嬰兒的影片在網路引起公憤。（圖／翻攝自大陸《燃新聞》的秒拍）



當地社福人員25日對外表示，「實際情況與網路所傳不太相符」，孩子的確是腦癱兒，這對父母有一直帶孩子接受康復治療，至於網路上流傳內容，母親坦承，丈夫只是一時情緒激動才會動手，想要看看孩子有沒有反應，孩子並沒有受傷，平時也並沒有虐兒，目前已在社福人員的協助下進行了心理諮商。