ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直播間傳嬰兒淒厲慘叫！　狠母「復仇式重摔」殺紅眼…網目睹悲劇崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

一名女直播主日前開直播，卻只在意觀看人數，完全不管孩子在旁嚎啕大哭，還不斷咒罵孩子很吵，有網友留言勸她先安撫孩子，她卻突然大抓狂，把孩子一把抓起，就往旁邊狠狠一丟，小孩又爆出更淒厲的哭聲，手段非常殘忍。

大陸貴州一名女直播主日前開直播，以「要是我懷孕了娃，打掉算了」為標題，成功吸引許多網友進入直播間觀看，但一點開，就聽到小孩正在哭的聲音，她則是繼續對著鏡頭聊天，一點也沒有想要管，終於有人看不下去，主動提醒她先顧小孩比較要緊。

▲女直播主。（圖／翻攝自微博／綿陽日報社）

▲女直播主。（圖／翻攝自微博／綿陽日報社）

請繼續往下閱讀...

沒想到這一提醒，女直播主瞬間暴怒，對著鏡頭就是猛嗆：「關你屁事！」接著就把小孩一把拎起，這時候網友才發現孩子還是個嬰兒，只見嬰兒被狠狠扔了出去，下秒重摔在地發出「砰」一聲，又爆出更淒慘的哭叫聲，讓人聽了不捨，有人立刻出言阻止，並崩潰說：「為什麼要這樣對孩子？！」但最後出聲勸告的網友們則是都被趕了出去，無法得知小孩之後有沒有再受虐，當地警方已經介入調查。

事實上，大陸日前流傳一支虐兒短片，一名被抱在父親身上的男嬰由於一直哭鬧不停，父親竟然因為不耐煩就連打了6個巴掌，後來又被高高舉起遭到虐待。根據網路上流傳的對話紀錄顯示，這名男嬰是在去年6月出生，因為至今不會抬頭被懷疑是腦癱兒，他的母親抱怨，孩子每天就是哭哭哭，使得「爸爸每天下班都要打幾個小時」，還說「不想給他康復，不想浪費錢，想他死」。

▲男子虐打嬰兒的影片在網路引起公憤。（圖／翻攝自大陸《燃新聞》的秒拍）

▲男子虐打嬰兒的影片在網路引起公憤。（圖／翻攝自大陸《燃新聞》的秒拍）

當地社福人員25日對外表示，「實際情況與網路所傳不太相符」，孩子的確是腦癱兒，這對父母有一直帶孩子接受康復治療，至於網路上流傳內容，母親坦承，丈夫只是一時情緒激動才會動手，想要看看孩子有沒有反應，孩子並沒有受傷，平時也並沒有虐兒，目前已在社福人員的協助下進行了心理諮商。

推薦閱讀

美女姊妹含怨亡！攝影師「白目亂說話」　失聯1年慘死辛亥隧道…這天是她們忌日

美女姊妹含怨亡！攝影師「白目亂說話」　失聯1年慘死辛亥隧道…這天是她們忌日

吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆　12天後手腳全斷引殺機

吳小哲「躺死人棺材吃肉粽」爆紅！80萬人嚇呆　12天後手腳全斷引殺機

古代女人自己做「姐夫」！用完還能變購物袋　曝「黃金震動器」1串600萬起跳

古代女人自己做「姐夫」！用完還能變購物袋　曝「黃金震動器」1串600萬起跳

松崎敏葵「被男友性侵軟禁」崩潰輕生！　頭皮被扯下濺血…他興奮：很有快感

松崎敏葵「被男友性侵軟禁」崩潰輕生！　頭皮被扯下濺血…他興奮：很有快感

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

17歲中山麥當勞女神消失6年變超兇！　「長輩暴風升級」…逆天辣照被挖出

女警用IG找到失主！皮夾主人竟是「葛萊美級製作人」　狂喜謝：台灣有妳們真幸福

女警用IG找到失主！皮夾主人竟是「葛萊美級製作人」　狂喜謝：台灣有妳們真幸福

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

13歲泳裝妹「美腿是上半身2倍長」！　身份曝光…親媽是「本土劇大咖女神」

63歲陳美鳳馬甲線40年都沒消！　全靠「吃這套萬年早餐」…曝5秘訣比少女辣

63歲陳美鳳馬甲線40年都沒消！　全靠「吃這套萬年早餐」…曝5秘訣比少女辣

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

小禎瘦成XS「穿緊身褲同框隋棠」　一往下看…網全傻了！

具惠善爆引退！　親寫97字道別訊息「我不懂愛也不信了」

《大學生了沒》12年同學會全來啦！　陳艾琳挺8月巨肚…袁艾菲台上大閃婚戒

是他爆料阿嬌老公約砲！　公開道歉信認了「捏造」：我一時衝動

17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了

兒子都生了還被抓劈腿！男星懺悔補簽字結婚　老婆穿白紗「表情超僵」

真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住

舞台煙火突爆炸！女歌手「被射穿水蛇腰」慘死觀眾眼前　公司哀痛出面說明

郭書瑤「新戲約被大元搶走」　9個月沒戲拍…爆全被「她」害的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

直播主

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 劉樂妍回台約吃飯！　閨蜜一見她丟臉爆氣「幹嘛穿這件！」…秒進超商買口罩
  2. 男星拍戲「故意一上一下」偷吃豆腐　導演看鏡頭嚇到：X！你沒穿內褲喔
  3. 直播間傳嬰兒淒厲慘叫！　狠母「復仇式重摔」殺紅眼…網目睹悲劇崩潰
  4. 《玩很大》突襲寫真女星素顏！　她黑Bra被翻出…蕾菈「超兇細肩帶睡衣」掉半球
  5. X1出道5天奪一位...男團史上最快！「性感擔當」直拍4天飆破40萬
  6. 17歲女兒懷孕！　堅持要生…鋼鐵爸擋不住淚崩放手「最後1句話」她心揪痛哭了
  7. 真人娜美「情趣版中洞泳裝」邪惡尺度18+　渾圓南北球只靠1條線框住
  8. 瘋電影／人生消極掰　哪裡跌倒哪裡躺好
  9. 金鐘54／「姐妹」共事一夫30年！謝瓊煖演隱形正宮：她不覺得委屈
  10. 金鐘54／美女主播王偊菁挺7月孕肚忍痛爬陡山　回家看播出嚇傻

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366