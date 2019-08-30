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雷／楊洋大神戰到最後一刻！《全職高手》結局超燃網狂尖叫

記者林奕如／綜合報導

楊洋主演《全職高手》今晚大結局，電競大神葉修帶領興欣戰隊，對戰老東家嘉世戰隊，團隊賽比擂台賽更為激烈，PK對打手速一度飆升像在看武俠片，最後在大敗狀況下，靠著他個人輸出值打破4年聯盟紀錄，因此獲得2分加分，逆轉勝讓網友都激動狂叫。

▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼楊洋帶新角色君莫笑戰自己舊角色一葉之秋 。（圖／翻攝騰訊視頻）

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▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

該劇改編蝴蝶藍所著同名小說，楊洋飾演人稱「榮耀教科書」的全職業精通高手，帶領嘉世獲得3次榮耀聯盟比賽的冠軍，但最後卻被逼退役，更把自己一手創建的角色「一葉之秋」讓出給新隊長孫翔，葉修流浪到一家網吧，當起小網管，最終創建自己的興欣戰隊，上演絕地大復仇。

▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▼楊洋上演逆轉勝 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

楊洋帶著在榮耀新創角色君莫笑，闖進總決賽，最終大結局，和老東家嘉世戰隊PK，葉修面對敵隊隊長「一葉之秋」角色，等於對打自己以前角色，心中五味雜陳，團體賽興欣隊員全輸，他一人戰到最後，「比賽還沒結束，享受比賽，哪怕這是最後一場。」

▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲▼楊洋帶領興欣戰隊贏了 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

兩代嘉世隊長較量，到底鹿死誰手，大神在網路世界廝殺，最後戰贏一葉之秋，團滅嘉世，但可惜總積分還是輸嘉世1分，但最後發生改變，葉修憑個人輸出值打破4年聯盟紀錄獲得2分加分，一舉反敗為勝，不少網友直呼：「太燃了，戰況激烈看得太過癮！」

▲楊洋《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

▲《全職高手》大結局 。（圖／翻攝騰訊視頻）

楊洋也在微博發長文感謝，和角色葉修告別。面對曾經「太帥不適合葉修」的質疑，楊洋解釋：「每個人都可以成為葉修。在困惑、沮喪的時候，是葉修告訴我，沒有什麽大不了，從頭再來！葉修，再見啦。」

楊洋告別葉修

▲楊洋發長文告別葉修 。（圖／楊洋微博）

▲楊洋發長文告別葉修 。（圖／楊洋微博）

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