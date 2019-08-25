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交往3月求婚郭碧婷拼生子！　向佐婚前檢查「腎功能如70歲」

記者傅家妤／綜合報導

藝人郭碧婷3月接受香港星二代向佐求婚，兩人雖然交往不久，但很快地就認定彼此，而且非常急迫想要有自己的小孩，組一個小家庭，不過近來向佐在真人秀《我家小兩口》中透露，自己身體狀況不好，因為長期吃止痛藥，導致他的腎功能已經虛弱到70歲的程度。

▲郭碧婷與向佐。（圖／翻攝自向佐微博）

▲郭碧婷與向佐交往3個月就已經認定彼此。（圖／翻攝自微博／向佐）

郭碧婷與向佐近來攜手參加《我家小兩口》，在節目上頻頻放閃秀恩愛，甜蜜互動羨煞眾人，在最新一期播出的節目中，兩人到診所做婚前檢查，沒想到長年練武的他，在填寫自我評斷表時，自爆其實身體問題很多，不僅膝蓋、肩膀、腳、手部都受傷過，肝以及腎也不太好，「我曾經試過一年檢查3次，3次都是紅的比黑的字要多，腎已經到了70歲的功能。」因此他也非常擔心自己的身體狀況，也害怕會影響到生子計劃。

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▲郭碧婷、向佐。（圖／翻攝自芒果TV／《我家小兩口》）

▲郭碧婷、向佐一起去做婚前檢查。（圖／翻攝自芒果TV／《我家小兩口》）

聽到35歲的向佐腎功能已經虛弱到70歲，在棚內觀察兩人互動的來賓都感到非常驚訝，此時人也在場的向媽媽陳嵐才解釋，向佐是因為吃止痛藥導致的，眼裡滿是心疼。事實上，向佐與郭碧婷一直都非常期待婚後可以盡快造人，希望可以趕在明年鼠年生子，向佐先前在受訪時曾坦言，因為自己與爸爸向華強的生肖都是屬鼠，因此希望可以有個鼠寶寶。

▲郭碧婷、向佐。（圖／翻攝自芒果TV／《我家小兩口》）

▲郭碧婷、向佐。（圖／翻攝自芒果TV／《我家小兩口》）

▲向佐自曝腎功能已經虛弱到70歲的程度。（圖／翻攝自芒果TV／《我家小兩口》）

而郭碧婷先前在某活動也曾談及此事，稱想生2個寶寶，並表示想要兒女雙全，一子一女湊成好字，接下來主持人問到小孩小名的時候，向佐也逗趣調侃了家族名一番「就差東南西北了」，搞笑發言笑翻網友。

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我家小兩口, 郭碧婷, 向佐

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