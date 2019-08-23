神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

記者田暐瑋／綜合報導

直播行業興盛，著名直播主年收入甚至可以破億，每個人為了吸引斗內不擇手段。南韓一名直播主長相甜美、身材火辣，對粉絲可說是有求必應，日前她在直播時遇到一位粉絲告白，沒想到對方突然做出一個動作，嚇得她當場愣住大哭，還站起來狂鞠躬，連其他粉絲也被嚇到。

南韓直播主Hyeziu態度親切，對粉絲的要求都會盡可能滿足，小有名氣，日前有個大陸粉絲加入她的直播，大讚她是自己喜歡的類型，她則笑著隨口說了一句：「喜歡我就刷禮物吧～」沒想到下一秒畫面上真的刷出3萬顆氣球，她當場愣住，但接著還有一堆昂貴的禮物送上門。

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▲甜美直播主收到斗內。（圖／翻攝自微博）



Hyeziu看到這幕當場哭出來，臉都哭到變形，不只如此，這個大陸粉絲還說：「這樣做很有可能被媽媽罵，但是他不怕。」一直到直播結束前，1小時裡不停地送出禮物，最後送出24萬顆氣球，算成現金就等於2300萬韓幣（約63萬元台幣）的禮物，讓她激動地立刻跳起來鞠躬，大喊：「我不會是在做夢吧？非常謝謝你！」還立刻「賣身」替粉絲跳舞，誇張反應引起不小討論，後來才知道這個粉絲是土豪出身，難怪出手闊綽。

▲甜美直播主收到斗內。（圖／翻攝自微博）



事實上，斗內算是直播主的重要收入來源，企鵝妹在2018年的跨年夜開直播，過程中可說是有問必答，弟弟也一同入鏡，不少死忠粉絲邊看直播邊斗內，讓她在3小時以內就賺進了20萬元台幣，開心地用中文韓文向粉絲道謝，甚至還磕頭表達喜悅。