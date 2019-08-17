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賴冠霖因「這件事」暴怒PO文！　呼籲粉絲「將心比心」：大家是文明人

記者古靜兒／綜合報導

藝人賴冠霖近期多在大陸發展演藝事業，他日前因行程現身機場時，卻被熱情追星的粉絲踩掉鞋子，忍不住發文希望大家能夠將心比心，引起一陣熱議。

▲賴冠霖忍不住PO文希望粉絲理智追星。（圖／翻攝自微博／赖冠霖_Edward）

▲賴冠霖忍不住PO文希望粉絲理智追星。（圖／翻攝自微博／赖冠霖_Edward）

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賴冠霖自團體Wanna One解散後，將事業重心從南韓轉向大陸，出演多部綜藝節目也獲得許多好評，他16日傍晚在微博上發文，內容卻是難忍怒氣地希望粉絲能夠理智追星。似乎是機場行程引起粉絲推擠，賴還被踩掉球鞋，他寫到，機場是公用空間，不是私人場所，而且左腳踝因為節目拍攝，讓以前國中練球時的舊傷復發了，如果當時被踩到的不是左腳球鞋而是左腳的話，他很有可能沒辦法如期參與隔天的工作，希望大家都是文明人，應該知道要怎麼做。

▲賴冠霖忍不住PO文希望粉絲理智追星。（圖／翻攝自微博／赖冠霖_Edward）

▲賴冠霖PO文中難忍怒氣，希望粉絲能夠將心比心。（圖／翻攝自微博／赖冠霖_Edward）

這也不是賴冠霖第一次在機場與粉絲釀出小意外，今年3月底時他也曾在機場引起粉絲推擠，同樣也被踩掉球鞋，當時臉色鐵青的他穿好鞋後轉身就走，嚇壞大批粉絲。這次他忍不住發文呼籲，也引起許多網友留言：「互相理解，互相尊重」、「鞋很重要身體也很重要啊」、「距離產生美，多給他一點空間吧！」

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉 。（圖／翻攝自微博）

▲賴冠霖3月底時也曾發生過機場鞋子遭踩掉的小意外 。（圖／翻攝自微博）

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