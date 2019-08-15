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名嘴爆「韓國瑜酒國旅遊地圖」！　揭密「小姐開衩到大腿」：他鬼混17年

記者田暐瑋／綜合報導

高雄市長韓國瑜近來是非多，被前高雄縣長楊秋興指控「現在有小三、酗酒、夜店等問題」，還被打臉「上任後就沒打麻將」，引起熱議。鄭弘儀的節目有名嘴又起底韓國瑜過去去過的酒店照片和地圖，裡面的小姐開衩都到大腿一半，更直言，韓國瑜吃喝玩樂早就不是新聞，但韓國瑜日前曾回應：「我從來不諱言，也不逃避這段過去，抽菸、喝酒、打麻將、不認真，我自己公開承認過很多次，但那是20年前的我，現在的我已經不一樣了。」

名嘴陳東豪曾是社會記者，在鄭弘儀節目《鄭知道了》透露，有次和已故國民黨立委林明義晚上約到便服店喝酒，其中也看到韓國瑜在場，「你說打麻將喝酒抱女人，那個抱女人我把它反過來講，就是你被女人抱！被動啊！」更指出當年夜生活地圖。

▲陳東豪爆料韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）

▲陳東豪爆料韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）

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陳東豪表示，韓國瑜早期是去黑美人大酒家，裡面的小姐都是穿旗袍，開衩都開到大腿一半的位置，另一家則是在台北市的某酒店，是韓國瑜3年多前去過的，裡面小姐都穿便服，店內隨時都有300個小姐待命，消費也頗高，3、5個人一晚沒有8、9萬走不出來。

除了便服店、旗袍店之外，陳東豪爆料，自己的朋友曾帶韓國瑜去過制服店，不只如此，更加碼指出，韓國瑜在當立委時，中午就喝掛，睡在立委研究室的沙發上，而對於近來韓國瑜打麻將被打臉一事，他也提醒：「要寫這句話你就要想清楚，自己不要失憶、不要健忘。」

▲陳東豪爆料韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）

▲陳東豪爆料韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）

韓國瑜辦公室中午也下通牒指出，若陳宏昌三天內不道歉將提告，陳宏昌則開嗆「我哪裡做錯？這群人就像紅衛兵一樣」，並說「歡迎來告！」，韓國瑜陣營發言人何庭歡對此回應，三日內若不公開道歉，將依法追究責任。

韓國瑜事後解釋，當時是因為兒子韓天對麻將好奇，才坐下來摸一下，沒有玩錢，也更沒有賭博，當時大家只有坐了一會兒就離開了。對此，韓國瑜再次表示，當市長以來，就沒有喝酒、沒有打麻將，當時是在和家人度假，人不在高雄也沒有打賭博麻將，也痛批，是不是從他當上市長後就被跟監？是不是有人用國家機器在監視我？

▲陳東豪爆料韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）

▲陳東豪爆料韓國瑜。（圖／翻攝自YouTube／三立iNEWS）

▲陳東豪爆料韓國瑜從49:56開始。

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