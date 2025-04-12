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BTOB加入灶咖大賽！甜喊台灣粉絲「寶寶」：唱歌給你們聽很幸福

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團BTOB於12日晚間在台大體育館舉辦粉絲演唱會，吸引大批粉絲MELODY（官方粉絲名稱）共襄盛舉，氣氛熱烈如同運動場上的加油吶喊，打造專屬粉絲的「MELympic」嘉年華，從頭到尾充滿歡笑與驚喜，為觀眾帶來難忘的回憶。

▲▼ 韓團BTOB FAN-CON活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲BTOB於12日在台大體育館與粉絲見面。（圖／記者黃克翔攝）

活動剛開始團員要自我介紹時，全場歌迷自發和團員一起高喊「Born TO Beat」，瞬間點燃現場氣氛，旼赫說：「在首爾很可惜沒拿到金牌，今天絕對要拿下金牌！」隊長恩光說：「腳動手術兩週了，醫生說我恢復力很強，現在好很多了，可以輕輕走動，從遊戲到表演我都會盡全力！」他本來想用中文說：「真心感謝大家！」但發音卻意外變成「真性感大家」，逗樂全場MELODY。炫植則大秀標準中文，甜蜜向粉絲告白：「能在台灣和我的寶寶見面，開心到不行！」引起全場MELODY尖叫，當最後一位成員PENIEL要自我介紹時，主持人搶先問他對競賽是否有信心，他則超級搞笑的說「不！」，「笑」果十足。

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▲▼ 韓團BTOB FAN-CON活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團BTOB FAN-CON活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團BTOB FAN-CON活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團BTOB FAN-CON活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲BTOB在活動上學台語「行灶咖」。（圖／記者黃克翔攝）

活動中穿插多場趣味遊戲與粉絲互動，BTOB成員全程投入、也展現滿滿綜藝感，讓現場觀眾笑聲連連、氣氛熱到最高點，主持人還特別教他們台語「行灶咖」，四人了解意思後，異口同聲地在台上大喊「行灶咖」，與粉絲相約會常來台演出。

除了在台上大秀綜藝感外，當然也少不了BTOB的招牌美聲演唱，他們一口氣帶來〈Say Yes〉、〈Starry Night〉、〈Heaven〉、〈Miss You〉等多首代表作品，勾起現場粉絲滿滿回憶。隊長恩光還開玩笑問粉絲說：「那你們喜歡遊戲環節還是唱歌環節？還是喜歡BTOB？」，台下MELODY們齊聲大喊「BTOB」，旼赫聽聞馬上嘴甜的回應：「我就是喜歡MELODY！」恩光也不甘示弱地補上：「事到如今，沒有MELODY是不行的！」

▲▼ 韓團BTOB FAN-CON活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲BTOB相約下次再見。（圖／記者黃克翔攝）

活動來到尾聲，4位成員送上對粉絲的真心感謝，炫植說：「出道13年了，能一直唱給你們聽是最大的幸福！」旼赫則搞笑搶走了恩光的招牌中文台詞「真心感謝大家」，一旁的恩光馬上抗議說：「那是我的耶！」現場笑聲不斷。隨後旼赫也收起小調皮、真摯地說：「剛說了要玩到明天九點，雖然好像是玩笑話，但內心是真的很想跟大家永遠在一起，今天、明天、後天、永遠都在一起的MELODY們，真的很愛你們。」話比較少的PENIEL則說：「其實今天我有一點時差問題，凌晨五點就起床了，說實話剛開始有點累，但因為有你們的關係，我獲得了力量，謝謝大家！」

最後輪到恩光時，他感性地說：「雖然分隔兩地，但依然常常感受到你們的愛，這真的不是開玩笑的，我真心地感謝大家，希望未來我們也繼續成為『給予彼此力量』的關係。」活動在四人的美聲中劃下完美句點。

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