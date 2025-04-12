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鳳小岳前後任女友Janet、隋棠同框　「大型尷尬現場」戲外話家常

記者蕭采薇／台北報導

影集《歡迎光臨 二代咖啡》Janet（謝怡芬）以「前女友」姿態現身，讓劇中鳳小岳與隋棠的感情再度受到考驗。而簡嫚書挑戰演出精品咖啡師，長串的專業台詞信手捻來難不倒她。此外，李銘忠也詮釋「女兒傻瓜」，精湛演技迸發出許多搞笑橋段。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》Janet謝怡芬、簡嫚書、項婕如、隋棠、李銘忠、林哲熹、鳳小岳。（圖／甲普國際媒體提供）

▲Janet（左）在劇中與鳳小岳（右）因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀。（圖／甲普國際媒體提供）

卜碩（鳳小岳飾演）的現任女友金老師（隋棠飾演），與前女友（Janet飾演）相見，同框的場面尷尬，但實際上戲外三人相處氣氛相當融洽。Janet分享：「我跟小岳、隋棠都滿熟的，拍攝時還意外得知原來老公George在台灣拍的第一支廣告就是和小岳合作的。」隋棠回憶道：「還記得當時Janet殺青後即將移居去美國，現在她的兒子都已經在拍攝電影了，真的時光飛逝，很為她開心。」

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▲《歡迎光臨 二代咖啡》Janet謝怡芬、簡嫚書、項婕如、隋棠、李銘忠、林哲熹、鳳小岳。（圖／甲普國際媒體提供）

▲Janet特別演出鳳小岳的前女友。（圖／甲普國際媒體提供）

Janet在劇中與鳳小岳因為一杯「維也納咖啡」而展開浪漫初戀，現實中她的老公George每天都會準備兩杯親手拉花的拿鐵放在她面前，「他每次都讓我先挑喜歡的那杯，剩下的才留給自己，到現在我們去外面喝咖啡，我還是會覺得George泡得最好喝！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》Janet謝怡芬、簡嫚書、項婕如、隋棠、李銘忠、林哲熹、鳳小岳。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》隋棠在劇中除了男友，還同時面臨前夫的糾纏。（圖／甲普國際媒體提供）

劇中隋棠的感情線也同時面臨前夫的糾纏，她解析角色心境，「金老師的掙扎不是選擇誰，而是她要不要拿出自己的身家來幫忙前夫，我認為她是一個重感情、重義氣，又很喜歡幫助別人的女性，所以才會有這樣的掙扎。」

簡嫚書特別演出精品咖啡師「Lucia」一角，不僅精通各種沖煮咖啡的手法，對於複雜的咖啡品名、豆子產地與莊園資訊都是信手捻來，她笑稱：「飾演自信爆棚的精品咖啡師滿過癮的。」被問到有沒有喝過劇中對手鳳小岳及林哲熹煮的咖啡，她妙答：「畢竟我是最厲害的精品咖啡師Lucia，才不喝他們煮的呢！」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》Janet謝怡芬、簡嫚書、項婕如、隋棠、李銘忠、林哲熹、鳳小岳。（圖／甲普國際媒體提供）

▲簡嫚書特別演出精品咖啡師「Lucia」，對咖啡極度講究。（圖／甲普國際媒體提供）

李銘忠特別演出單親爸爸，對唯一的女兒項婕如寵愛無極限，直接變成「女兒傻瓜」，劇中他看見項婕如與林哲熹狀似親暱的照片，氣到跑去二代咖啡當「奧客」找麻煩，然而現實生活中會不會做出一樣的行為，李銘忠笑說：「我目前沒有女兒，還無法想像那個場景，但我想我應該會比較不捨孩子長大後慢慢遠離我們的這件事。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》Janet謝怡芬、簡嫚書、項婕如、隋棠、李銘忠、林哲熹、鳳小岳。（圖／甲普國際媒體提供）

▲李銘忠（左）詮釋「女兒傻瓜」，與項婕如（右）迸發出許多搞笑橋段。（圖／甲普國際媒體提供）

項婕如對「爸爸」李銘忠留下相當好的印象，她表示：「跟銘忠哥對戲學到很多，他在現場的狀態總是很穩，尤其一上戲就會切換成『女兒傻瓜』的眼神，是一個溫柔但又有自己脾氣的爸爸，悉心守護著女兒。」李銘忠則坦言：「這次跟婕如對戲的場次不多有點可惜，還沒熟悉就要交功課了，這也是演員經常要克服的障礙之一，非常期待未來還有機會能跟婕如在工作上遇到。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》Janet謝怡芬、簡嫚書、項婕如、隋棠、李銘忠、林哲熹、鳳小岳。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》李銘忠特別演出單親爸爸，對女兒的滿滿父愛溢於言表。（圖／甲普國際媒體提供）

 

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鳳小岳, Janet, 隋棠, 歡迎光臨 二代咖啡

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