瘦子力挺《器子》笑大淵：沒出現幾秒　「為什麼活動和映後跑那麼勤？」

記者蕭采薇／台北報導

「頑童MJ116」小春和大淵參演犯罪動作電影《器子》，他們所屬的本色音樂特別包場，瘦子也到場共襄盛舉。瘦子先是稱讚小春演得不錯，很適合這種話不多酷酷的角色；講到客串的大淵則是笑出來：「他又沒有演幾秒，為什麼活動和映後跑那麼勤？」

▲瘦子（左起）觀賞《器子》力挺（左二起）大淵、小春。（圖／華映娛樂提供）

曾主演電影《速命道》，瘦子看完後《器子》，再度燃起電影魂，放話尤其想拍動作戲，自謙「演技不怎麼樣，打架還蠻能打的！」而在包場映後亮燈，小春和大淵出場後，瘦子第一個舉手發問，問的是小春的角色在片中手指受傷的細節，顯然看得很仔細。

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▲大淵（中）在《器子》的角色是虛擬貨幣交易員。（圖／華映娛樂提供）



大淵喊話：「謝謝大家來看張孝全，跟我跟小春！我今天映後講的話比電影裡面還多，大家喜歡的話多多幫我們分享，說不定還有續集，我就會有多一點台詞。」他透露自己的角色是虛擬貨幣交易員，父親很有錢，母親在監獄，被阿嬤帶大，然後送進育幼院，雖然這些都沒有演出，但他自動補足角色背景，「希望導演聽完會再拍續集。」

▲瘦子認為，小春（左）很適合這種話不多的角色。（圖／華映娛樂提供）

若是三人合體拍電影？瘦子認真說：「我是不建議我們三個一起演，因為太熟了，會進不了，拆開來去各自到不同的宇宙比較好，不然我看到他們我怕會出戲。」

▲小春和大淵參演犯罪動作電影《器子》，所屬的本色音樂特別包場力挺。（圖／華映娛樂提供）

小春和大淵聯手創作和演唱的歌曲《鬥陣的》雖是2023年的歌曲，但因為歌詞及情感吻合電影《器子》中棒球隊兄弟的深厚情誼，於是獻給電影當作宣傳曲，並將電影中11位棒球員的許多漏網鏡頭都剪入MV，看完電影再看MV會有許多驚喜。