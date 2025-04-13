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何裕天「刑警專業戶」合作張孝全　曝片場暖舉：真的很感謝他

記者蕭采薇／台北報導

編導演身份多棲，何裕天曾多次飾演刑警，堪稱「刑警專業戶」。他近期片約不斷，除了演出被曲家瑞老師狂讚的高雄拍短片新作《白雪》之外，又參與熱門舞台劇《勸世三姊妹》、《十二怒漢》展現精湛演技，先前在電影《罪後真相》也與張孝全有多場精彩對手戲，他除了曝光對方暖舉之外，更表示兩人的共同興趣都是武術，「他也練很多不同武術，而且身手很好。」

▲何裕天。（圖／打字人創意提供、迴響影像提供、躍演劇團提供）

▲何裕天在電影《罪後真相》與影帝張孝全有多場精彩對戲。（圖／打字人創意提供）

何裕天曾在電影《罪後真相》飾演鍥而不捨追查真相的刑警，與飾演媒體人的張孝全以及飾演嫌犯的陳昊森都有不少對手戲，他透露張孝全給人的感覺很誠懇、放鬆，不會給人任何壓力，甚至到拍攝中後期，除了誇讚何裕天的表現之外，也給予他一些表演的建議。

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▲何裕天。（圖／打字人創意提供、迴響影像提供、躍演劇團提供）

▲何裕天在高雄拍短片《白雪》中，再扮刑警挑戰流利台語。（圖／迴響影像提供）

沒想到張孝全事後還反問他「那你覺得我演的怎麼樣？」讓他稱讚像是張孝全這樣的大明星，居然一點架子、距離都沒有，並且很感謝張孝全是「認真傾聽」、「可以分享真實感受的真誠交流」的前輩。

▲何裕天。（圖／打字人創意提供、迴響影像提供、躍演劇團提供）

▲何裕天多國語言秒轉換，演出舞台劇《勸世三姊妹》。（圖／躍演劇團提供）

最近，何裕天將主演義大利喜劇神片，熱門電影改編的舞台劇《完美陌生人》，5月會在水源劇場演12場，提到《完美陌生人》，該片締造金氏世界紀錄翻拍次數最多的電影，全球共計有南韓、中國、法國、德國、希臘、西班牙以及墨西哥等眾多版本，講述7個好友在聚會時突發奇想，挑戰公開彼此手機內的所有訊息，引發一連串難以想像的荒謬歷程。

▲何裕天。（圖／打字人創意提供、迴響影像提供、躍演劇團提供）

▲何裕天拿下義大利神片《完美陌生人》改編權，以舞台劇模式引進台灣。（圖／躍演劇團提供）

何裕天透露一開始就想將該片搬上台灣舞台，早從疫情盛行的期間就開始籌備，前後耗費至少3、4年，經過他地毯式搜索，全球熱搜終於找到導演保羅傑諾維西並且詢問改編權，「因為他沒有臉書、沒有IG，也沒有任何公開信箱，最後我是找到他曾出席一個講座，向主辦單位要到他的信箱，才終於與他經紀人聯絡，之後又花了一段時間來回討論，才終於獲得對方點頭可以改編。」舞台劇《完美陌生人》將於5月2日開始演到5月18日在台北市水源劇場展演，每週末皆有固定場次。

 

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