董仔穿上金色禮服曬「絕美婚紗照」擁吻海力！　羞曝兩人結婚原因

記者顧齊祐／綜合報導

YouTuber「這群人」成員董仔（董芷涵）和老公海力在2023年結婚，婚後兩人經常在社群平台上分享甜蜜互動，深受粉絲喜愛。近日，董仔公開了一組婚紗美照，並透露了他們結婚的原因，引起粉絲熱議。

▲董仔曬出了一組婚紗美照。（圖／翻攝自Facebook／這群人 董仔）



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董仔今（12）日，在Facebook分享了一系列的婚紗美照，照片裡她將一頭深色長捲髮放下，穿著一襲金黃色婚紗，露出上圍與肩頸線條，整體造型十分吸睛。而她的老公海力則穿著黑色西裝，配上黑色小領結，擁吻著董仔，畫面相當唯美浪漫。

▲董仔與海力擁吻，畫面十分唯美。（圖／翻攝自Facebook／這群人 董仔）



董仔也在文中立刻澄清，他們還沒有要舉辦婚禮，並且放閃粉絲表示，每當她要問老公「你愛我嗎」時，海力總是搶先回答「愛」。她接著說道「我很喜歡我們面對心裡的不舒服的時候，就會問對方，要不要給你理性的建議，或是直接一起開罵」。

▲董仔澄清「還沒有要舉辦婚禮」。（圖／翻攝自Facebook／這群人 董仔）



此外，董仔還透露，最近在看劇時得知「海涵」這個詞，意思是像大海容納百川一樣地包容，這個詞恰好與他們的名字相對應，讓她忍不住驚嘆「難怪我們會結婚」。

▲董仔透露兩人會結婚原因。（圖／翻攝自Facebook／這群人 董仔）