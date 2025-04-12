電豹女笑笑首登場人氣爆棚緊張跑廁所　被粉絲私訊要買原味襪曝真實反映

記者葉文正／台北報導

台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」中的人氣成員笑笑，創下新紀錄！自2023年以徵選狀元之姿加入電豹女後，她僅花一季時間，就跨界加入中華職棒人氣球隊樂天桃猿啦啦隊，成為最快完成職籃、職棒「藍棒兩棲」轉戰的啦啦隊女神。

▲笑笑以桃猿新成員身份，在主場初登場。（圖／想想時間有限公司）

日前笑笑以桃猿新成員身份，在主場初登場。雖然緊張到出門前狂奔廁所，笑說：「那天真的超緊張，一直跑廁所，差點出不了門」，但一站上場，她立刻切換笑容模式，活力四射的表現讓全場觀眾為之一亮，甚至有球迷在觀眾席驚呼成為當天的人氣王：「她就是新學妹笑笑，好可愛欸！」笑笑的高人氣也反映在現場！她首度亮相當天，粉絲不僅提早進場卡位應援，還製作了印有她照片的應援板、應援面紙分送現場觀眾，火力全開。

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▲笑笑人緣好好。（圖／想想時間有限公司）

笑笑也謙虛地回應：「人氣王我真的不敢當，太多優秀的女孩值得大家喜愛，我現在最想做的是趕快進入狀況，把活力和能量傳遞給現場的觀眾。」她也透露，爸爸媽媽特地到場替她加油，尤其爸爸與妹妹本身就是樂天鐵粉，甚至笑笑小時候就是跟著他們一起在球場跟啦啦隊合照，如今真的輪到自己站上場，讓她非常感動。

初登場大成功，笑笑透露自己事前做足準備，與團隊練舞無間。她說：「舞蹈總監筱晴和曉帆都很照顧我，會額外帶我們練習應援曲，隊長和副隊也常關心我們新人的狀況，真的很溫暖。」而與同批加入的彭彭也因為一起練舞培養出好感情：「我們會私下約練、互相鼓勵，有她在真的讓人很安心。」

除了啦啦隊工作外，笑笑近期也參與節目《飢餓遊戲》，她笑說：「是真的有被餓到啦，但我不敢說，因為有其他來賓根本完全沒吃到，我還算幸運，有贏幾關可以吃點東西。收工時發現小腹都扁掉，是真的餓扁！」

隨著知名度暴漲，笑笑在IG上的粉絲數也明顯上升。她坦言雖然沒有特別計算，但互動明顯變多，「最奇特的私訊應該就是有人問我能不能買我穿過的襪子，這種訊息我都不會回覆。比較多的是告白或精神喊話，看了真的會覺得很暖心。」

日前笑笑跳起招牌「粉紅豹舞」影片在網路瘋傳，萬人按讚，不少粉絲驚呼她的「胸部UpUp」，留言：「笑容會暈爛！」對於總是能維持甜美笑容的秘訣？她也親解招牌笑容養成的秘訣：「我從小就習慣一直笑，怕人覺得我難親近。笑容是讓人覺得舒服的第一步，我也希望看到我的人都能感覺到快樂，笑容對我來說就是日常了。」她也坦承，雖然總是展現陽光面貌，還是有會落淚的時候：「通常是喜極而泣，感到驚喜、或是有人默默為我做了什麼，我都會很容易感動。」