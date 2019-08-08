ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

記者田暐瑋／綜合報導

8日清晨5時28分左右，台灣東北地區發生規模6.0地震，北台灣民眾瞬間被搖醒，藝人們也罕見群起發文報平安。7日晚間因為颱風接近，北台灣斷斷續續下著大雨，一早又發生地震，有網友挖出先前炎亞綸推論的「下雨地震說」，再度服了：「真的是先知！」

這次的6.0地震相當有感，藝人們在睡夢中全被嚇醒，王子第一時間關心粉絲平安，卻也心有餘悸透露：「我家電視都掉下來。」曾寶儀也PO出家裡電視砸落在地的照片，伊能靜家更是慘烈，她地震發生當下抱著孩子往外衝，回到家才發現架上東西全倒，瓶罐也散落一地，哄完孩子睡覺後驚覺背部很痛，才想起相框砸在她的背上，讓她驚魂未定。

▲炎亞綸。（圖／翻攝自臉書）

▲炎亞綸。（圖／翻攝自臉書）

請繼續往下閱讀...

下了一夜的雨，颱風還沒到家門口，地震就先來，這也讓部分網友想起先前炎亞綸提出的「下雨地震說」，這次再度引發討論，不少網友讚嘆佩服「根本先知」、「一次次實證讓我不得不服」、「以後下大雨都知道要小心地震了」。

之前炎亞綸在臉書發表有關下雨引起地震的言論，直接被網友封「地質系」，他當時還筆戰鄉民，引起熱烈討論，不過有網友29日在PTT八卦版上公布一份來自英國南安普敦大學的最新研究，報告中指出，雨水可能是引發地震的一個重要關鍵，認為若是有足夠的液體存在於斷層面，又有足夠的壓力之下，就有可能導致地震的發生。對此，許多酸民直呼「炎亞綸是地質系之父。」還被人稱為「先知」，在PTT狂道歉被推爆。

地震（圖／記者趙永博攝）

▲北台灣發生有感地震（圖／記者趙永博攝）
 

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

推薦閱讀

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

白嫩OL黑Bra兇照狂吸50萬粉！　「60分鐘閨房愛情片」傳出…IG曝光裡面更辣

她日花45元「15年買下3間千萬豪宅」！　34歲退休當富婆…節儉原因暖哭90萬人

她日花45元「15年買下3間千萬豪宅」！　34歲退休當富婆…節儉原因暖哭90萬人

吳鳳「中肯10分析」救台觀光！　1.5萬人挺爆超實在…北市府親口承諾：我來做

吳鳳「中肯10分析」救台觀光！　1.5萬人挺爆超實在…北市府親口承諾：我來做

屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我

屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我

美魔女那邊爛成「發霉起司」！　脫皮冒詭異3顏色…醫輕壓流出湯：好心疼

美魔女那邊爛成「發霉起司」！　脫皮冒詭異3顏色…醫輕壓流出湯：好心疼

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

「跟我1炮算9000！」　已婚男爽啪60天…E奶屁蛋妹討分手費54萬設局電爆

孫生約到E球甜美女優真的上床！　「交疊姿勢69分」爽PO完事照炫耀

孫生約到E球甜美女優真的上床！　「交疊姿勢69分」爽PO完事照炫耀

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

辣腿女星半夜睡進導演家11hrs！　「演他4部片都是女主角」…意外揭秘密關係

蔡依林七夕放閃阿信！　撒嬌喊「哥～」超甜…肉麻對話粉絲全瘋了

蔡依林七夕放閃阿信！　撒嬌喊「哥～」超甜…肉麻對話粉絲全瘋了

說「嬰兒語」才會害了孩子！　Ella早熟育兒術「效果超好」…專家認證推爆

說「嬰兒語」才會害了孩子！　Ella早熟育兒術「效果超好」…專家認證推爆

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

《玩命關頭》莉蒂怒了！為了1個角色「嗆爆13年編劇」：第9集與你無關

安苡愛現身社區泳池穿超辣！　「鏡面反射畫面」讓網友全暴動

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面

大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！弱點被男優發現...嬌喘是真的

炫富女星陪讀8歲女兒「出動直升機」　飛上天直逼太陽…超狂防曬舉動被酸爆

《玩很大》小鬼「8分鐘23次」全被拍：賤喔！　畫面PO網…PTT看傻：破皮了

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

這群人茵聲出遊不約董仔！　木星一聽原因走心：我正式宣布退團

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

炎亞綸, 地震, 下雨地震說, 國家級警報

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 演唱會剩2天「韓男團成員胸骨骨裂」　醫生診斷出爐確定缺席…粉絲心疼
  2. 6.0地震震垮百萬書房！　男星家「上千本書砸落」玻璃碎裂…網驚：根本電影場面
  3. 大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知
  4. 遭吳宗憲指名？館長怒「你地下藝人總統？」　7分鐘反擊天王：看你天多久
  5. 世界之罪／莎朗蒂遇害50周年　曼森和他的「血迷宮」
  6. 金桐俊拍戲狂被罵！蘇志燮一席話點醒　劇組演員都幫他
  7. 馬思純被羞辱「倒酒在頭上」　鄧倫霸氣保護：她是我的人！
  8. 分手當兒戲…超模貝拉哈蒂德「2次分手」威肯　復合1年又掰了
  9. 大陸禁影人來金馬！　劉德華《掃毒2天地對決》取消報名
  10. 林宥嘉兒子1歲了！　酷比大眼「99％神複製丁文琪」Q炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366