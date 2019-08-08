大雨後6.0地震！　炎亞綸「3年前專業理論」又被讚…網跪服了：真的先知

記者田暐瑋／綜合報導

8日清晨5時28分左右，台灣東北地區發生規模6.0地震，北台灣民眾瞬間被搖醒，藝人們也罕見群起發文報平安。7日晚間因為颱風接近，北台灣斷斷續續下著大雨，一早又發生地震，有網友挖出先前炎亞綸推論的「下雨地震說」，再度服了：「真的是先知！」

這次的6.0地震相當有感，藝人們在睡夢中全被嚇醒，王子第一時間關心粉絲平安，卻也心有餘悸透露：「我家電視都掉下來。」曾寶儀也PO出家裡電視砸落在地的照片，伊能靜家更是慘烈，她地震發生當下抱著孩子往外衝，回到家才發現架上東西全倒，瓶罐也散落一地，哄完孩子睡覺後驚覺背部很痛，才想起相框砸在她的背上，讓她驚魂未定。

▲炎亞綸。（圖／翻攝自臉書）



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下了一夜的雨，颱風還沒到家門口，地震就先來，這也讓部分網友想起先前炎亞綸提出的「下雨地震說」，這次再度引發討論，不少網友讚嘆佩服「根本先知」、「一次次實證讓我不得不服」、「以後下大雨都知道要小心地震了」。

之前炎亞綸在臉書發表有關下雨引起地震的言論，直接被網友封「地質系」，他當時還筆戰鄉民，引起熱烈討論，不過有網友29日在PTT八卦版上公布一份來自英國南安普敦大學的最新研究，報告中指出，雨水可能是引發地震的一個重要關鍵，認為若是有足夠的液體存在於斷層面，又有足夠的壓力之下，就有可能導致地震的發生。對此，許多酸民直呼「炎亞綸是地質系之父。」還被人稱為「先知」，在PTT狂道歉被推爆。

▲北台灣發生有感地震（圖／記者趙永博攝）

