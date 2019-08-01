鄧佳華43秒片親口約戰館長！　「狂炫3猛拳」倒讚嗆聲：你會輸很慘

記者田暐瑋／綜合報導

網紅「吃屎哥」游兆霖日前找上館長舉行MMA比賽（綜合格鬥），不料遭館長踹了11腳後比賽就結束，而另名網紅FBI帥哥鄧佳華沒有得到教訓，在吃屎哥肌肉重度挫傷後，又向館長下戰帖，來勢洶洶說：「害怕吧？館長！你會輸很慘！」

吃屎哥被醫生診斷出腿部肌肉重度挫傷，據《三立新聞》報導，鄧佳華緊接著下戰帖，劈頭就朝鏡頭打出一拳：「館長，我是鄧佳華，我要跟你宣戰！」接著表示會用正當的方式來打敗館長，「我會使用霸氣『霸王色』、『見聞色』、『武裝色』，害怕了吧館長！」而這3招就是動漫《航海王》中的招數。

▲鄧佳華約戰館長。（圖／翻攝自鄧佳華臉書、館長臉書）



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整段宣戰影片約43秒，過程中鄧佳華連續出了3拳，看起來雖然頗有自信，但他其實不斷抓衣角，動作顯得有些不自在，又隱約透出一絲緊張感。目前館長尚無對此做出回應。

吃屎哥於賽後不僅貼出自己在地上痛苦爬行的影片，他還在臉書發文表示，「明天一早我真的要去林口長庚腸胃科檢查一下，大便一直拉不出來，我沒開玩笑，真的，要大便時候會流血而且很痛出不來。」令許多網友擔心。

▲鄧佳華約戰館長。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）



休息一天後，吃屎哥提到身體狀況還是不佳，暫時無法走路，不過館長卻在直播中爆料吃屎哥一定是不簡單的人，在2018年的時候就來亂過一次，而且這個人絕對不是笨蛋，也絕對不是精神異常的人。館長回憶，上次吃屎哥來的時候3台賓士車送到現場，車子停很遠，有少年仔叫他拿著講稿開直播嗆聲，這都是有人在教他的。