卓別林卸妝後根本絕世美男！　「5歲媽媽得喉炎失聲」成演戲契機

記者張筱涵／綜合報導

每個人對查理卓別林（Charlie Chaplin）的印象都是鼻子下的小鬍子，招牌圓形黑帽也在現今被稱為「卓別林帽」，不用出聲就能讓觀眾捧腹大笑的技藝至今仍是經典，但大家知道他卸妝後根本是絕世美男嗎？

▲卓別林作品是永流傳的經典。（圖／資料照／2015高雄電影節提供）

卓別林留著一搓鼻下鬍子，總穿著一件窄小禮服、特大褲子和鞋子，接著再戴上招牌圓頂硬禮帽，手持著拐杖在無聲電影仍能讓觀眾捧腹大笑的內容和表情，是無聲電影時期最有才能和影響最大的人物之一。編寫和導演內容全都是自己發想的以外，就連發行也都包辦。

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很少人知道的是，卓別林卸妝後就是一名英國紳士，深邃五官和電人眼神，挺拔鼻子和濃眉大眼讓人難以想像上妝後的模樣，南韓論壇Pann在29日就出現了「只有我不知道卓別林卸妝後很帥嗎」的熱門文章。事實上，卓別林出生於1889年，逝世於1977年享壽88歲，幼年時父母就分居，他和同母異父的哥哥跟隨著媽媽一起生活。他的母親在劇場工作，除了演戲也唱歌，卻不幸地在30歲時罹患喉炎，從此失去聲音。因為如此，卓别林在未滿五歲時就替媽媽登台表演，也從此注定了他的表演人生。

▲卓別林真實長相。（圖／翻攝自網路）



而家裡的經濟也在媽媽生病後每況愈下，3人時常三餐不繼，兄弟倆也因此流連過收容所與孤兒院，這讓卓别林在孩提時期就已嘗盡被嘲諷與無助的滋味，然而，這些卻從未將他打倒，甚至接連著的父親過世、母親發瘋，只讓他比同年的孩子更獨立、成熟。

卓別林賣過花、送過報紙，也當過理髮師的學徒，年紀輕輕就看見世間百態，使他日後的表演裡總比別人多了一些不同層面的觀點。一步一步慢慢往上爬的卓别林，在24歲那年，他終於被紐約的電影製片公司看上，得到了一份電影合約，從此踏上他長達六十多年的電影旅程。

▼Charlie Chaplin - The Pawnshop full movie HD, 1916。（影片／取自Thanh Huyen YouTube，如遭刪除請見諒）