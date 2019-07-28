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《炮仔聲》開車戲這樣拍！　何如芸劇透照「工作人員拿命來搏」網嚇傻

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》即將突破150集，眾多人物糾葛再度升級，女星何如芸在戲裡扮演小媽「姚明珠」，戲裡為了維護自己家中地位，曾使出各種手段，角色亦正亦邪，好演技獲得觀眾支持。她28日曬出片場照，透露「工作人員也是拿命來博」，掀起網友好奇。

▲▼何如芸曬《炮仔聲》劇透照，開車這樣拍快嚇死。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲何如芸曬《炮仔聲》劇透照，開車這樣拍快嚇死。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

何如芸感慨寫道：「我常常覺得，拍戲不是只有演員辛苦，連工作人員也是拿命來搏……。」照片中，她和男演員坐在黑色轎車中，車頭上攝影師坐在引擎蓋，一手放在車子，一個舉著攝影機，配圖貼文「我看攝影師坐在車頭，拿機器連個扶的地方都沒有，開車的我頓時也緊張的一身冷汗。」

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▲▼何如芸曬《炮仔聲》劇透照，開車這樣拍快嚇死。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲《炮仔聲》開車戲拍攝中，攝影師坐在車頭上。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲▼何如芸曬《炮仔聲》劇透照，開車這樣拍快嚇死。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲何如芸看到攝影師坐車頭拍攝，直說：「開車的我頓時也緊張的一身冷汗。」（圖／翻攝自臉書／何如芸）

網友常看到劇中人開車場面，卻不知道是怎麼拍的，這次看到照片，恍然大悟「終於了解是如何拍攝的」、「引擎蓋應該沒有很燙吧」、「不簡單演員拍戲很辛苦」，何如芸表示「是攝影師膽子很大，我嚇死了。」眾人也稱讚劇組辛苦了。

▲▼何如芸曬《炮仔聲》劇透照。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲何如芸坦言當時嚇死了。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

《炮仔聲》前後期角色大集結，各個家庭互相牽扯、風波再起，何如芸隔幾集回歸劇組後，反派逐漸變正派，但是隨時都有使壞的可能性。她的角色亦正亦邪，回應網友時說：「每個人都想演好人呀！但我就是覺得傻白甜很沒有挑戰性。」她過去在「花系列」、八點檔戲劇演壞女人出名，現在嫁入豪門生子，隔16年重返小螢幕，演技仍是被觀眾叫好。

▲▼何如芸曬《炮仔聲》劇透照。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲何如芸隔16年重返八點檔演《炮仔聲》。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲▼何如芸曬《炮仔聲》劇透照。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

▲何如芸片場蹲著讀劇本。（圖／翻攝自臉書／何如芸）

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