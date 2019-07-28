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《古劍奇譚》缺牙小晴雪長大了！　嬰兒肥消風…14歲少女「微嘟紅唇」萌炸

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《古劍奇譚》在2014年播出時造成轟動，男主角「屠蘇」李易峰人氣飆漲，女主角「晴雪」楊冪再添一個古裝代表作，其中扮演「小晴雪」的童星許爍同樣令觀眾印象深刻。而電視劇播出至今已經5年，當時的小女孩已經長大了，14歲甜美模樣掀起外界關注。

▲▼《古劍奇譚》缺牙小晴雪長大了！（圖／翻攝自微博／許爍）

▲《古劍奇譚》小晴雪長大了！當時臉蛋圓嫩，還有顆缺牙，模樣超可愛。（圖／翻攝自微博／許爍）

《古劍奇譚》於2013年開機拍攝，許爍當時8歲扮演「小晴雪」，圓嫩臉蛋有些嬰兒肥，加上牙齒還沒長全，模樣相當可愛，隨後演出《煮婦神探》、《誅仙青雲志》，尤其古裝造型最受歡迎。她逐年長大，嬰兒肥臉蛋消風，逐漸變成瓜子臉，接著在《大唐榮耀》扮演女主角「珍珠」的童年時期，還有另一部宮廷劇《獨孤天下》也有露臉，曝光度極高。

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▲▼《古劍奇譚》缺牙小晴雪長大了！（圖／翻攝自微博／許爍）

▲許爍還演了《青雲志》同框王源！（圖／翻攝自微博／許爍）

▲▼《古劍奇譚》缺牙小晴雪長大了！（圖／翻攝自微博／許爍）

▲許爍逐年長大，持續是女主角童年專門戶，演出《大唐榮耀》小珍珠。（圖／翻攝自微博／許爍）

許爍現年14歲，已經是亭亭玉立的少女，平時常在社群網站更新生活照，私底下是個愛笑女孩。她最近更新一張自拍照，長髮綁起春麗頭，露出白嫩臉蛋，大眼紅唇流露出小女人的氣質，對著鏡頭比V，更襯出V字臉輪廓，一句「感恩」，還激出不少粉絲驚嘆「終於更博了，感覺我等了一個學期！」

▲▼《古劍奇譚》缺牙小晴雪長大了！（圖／翻攝自微博／許爍）

▲許爍12歲時，嬰兒肥臉蛋已經逐漸消風。（圖／翻攝自微博／許爍）

▲▼《古劍奇譚》缺牙小晴雪長大了！（圖／翻攝自微博／許爍）

▲許爍現年14歲，更新近照嘟起紅唇賣萌，少女感滿滿。（圖／翻攝自微博／許爍）

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古劍奇譚, 小晴雪, 許爍

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