張致恒爆帶小三回家睡！「血染床單」驚動正宮　混血女星遭點名氣炸開罵

記者李湘文／綜合報導

香港男星張致恒宣布娶粉絲雯雯，卻被「女友們」接連出面控訴劈腿，疑似同時腳踏5條船，引發爭議。他連日來被狂爆花心史，今（28日）又傳出曾在2016年趁著女友出差，偷帶小三回家過夜，然而因為經血沾染床單，遭正宮抓包。

▲張致恒宣布跟粉絲結婚，卻扯出腳踏5條船的爭議。（圖／翻攝自張致恒Instagram）

張致恒花邊新聞越鬧越大條，中日混血女星裕美也被捲入，遭點名就是跟對方回家睡的人。她2016年跟前夫離婚，被爆在那段時期住進張致恒家，28日接受香港《東網》採訪，氣得大呼離譜，強調自己跟爆料文章裡說的內容無關：「不要玩我啦，關我什麼事，我只是跟他認識而已。」

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▲裕美被指為張致恒小三，大呼離譜。（圖／翻攝自裕美Instagram）

裕美表示是在15歲時認識張致恒，因為都是基督徒，所以常常在教會見到面，一直以來都被對方當成妹妹照顧，「如果有什麼，早就會有了啦。」她稱讚張致恒親切、幽默、樂於助人，但不清楚對方如何處理感情，短時間內也不打算聯絡，「以前有什麼事我都會傳簡訊，但這次不想煩他，只能為他祈禱，沒什麼可以做的。」

張致恒在25日透過Instagram公開情侶照，宣布將和粉絲雯雯結婚，還自爆已經有了3個多月大的孩子，未料接著就被眾多「女友」爆料劈腿、借錢不還，目前已累計受到4人指控，包括女星梁皓恩、圈外人Moon、C小姐、S小姐。他連日來銷聲匿跡，遲遲不對外回應，僅關閉Instagram留言功能，原本預定9月要舉行演唱會，也宣告停擺。