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七月男友你Pick誰！　12部陸劇狂播「李現PK楊洋」鄧倫壓軸來了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇7、8月進入暑期檔，眾多期待中的新戲接連播出，光是一個月就超過12部電視劇定檔，炒熱暑期追劇熱潮。其中李現在《親愛的熱愛的》人氣飆漲，被封為「七月男友」，緊接著楊洋《全職高手》，還有鄧倫的《加油你是最棒的》壓軸登場，各類型男神一口氣空降眼前，《ETtoday星光雲》整理以下12部熱劇開播資訊，一次掌握。

※陳情令／開播日：6月27日／50集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）  

▲《陳情令》忘羨CP紅到國外。（圖／翻攝自微博）

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《陳情令》改編自墨香銅臭的耽美玄幻小說《魔道祖師》，故事以五大家族為舞台，孤兒「魏無羨」是江氏故人之子，和姑蘇藍氏弟子藍忘機相識相惜，兩人個性一熱一冷，曾聯手對抗幕後黑手溫氏，沒想到又被奸人所害失散，16年後重逢，再度面對一連串陰謀。該作2018年推出網路動畫大獲好評，2019年翻拍真人網路劇，找來肖戰扮演熱血少年「魏無羨」，王一博扮演「藍忘機」，「忘羨CP」的兄弟情讓大批少女心炸裂，男男CP還紅到泰國成為熱搜人物。

▲《陳情令》預告。

※長安十二時辰／開播日：6月27日／48集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽《長安十二時辰》忙查案。（圖／翻攝自微博）

《長安十二時辰》是改編自馬伯庸的同名小說，描述上元節前夕，一場一場行刺陰謀危及長安城，為了找到幕後刺客，負責安全的「靖安司」必須要在12時辰內破案，也就是24小時。該劇導演曹盾前作是75集的《九州·海上牧雲記》，故事挨批冗長同時又構圖細膩，獲得正反評價，《長安》找來雷佳音扮演死囚「張小敬」，易烊千璽是靖安司司丞「李必」，兩人聯手調查、揭穿一連串陰謀，該劇斥資打造盛唐時期的長安城，服裝、場景、道具皆神還原唐朝風景，加上懸疑劇情，開播後吸引不少劇粉關注，而且花48集拍出「24小時破案」的情節，令不少人直呼「感覺像過了好幾天」、「真的就是演一天24小時的事情。」

▲《長安十二時辰》預告。

※親愛的熱愛的／開播日：7月9日／41集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲李現因《親愛的熱愛的》被封為七月男友。（圖／翻攝自微博）

《親愛的熱愛的》改編自墨寶非寶的愛情小說《蜜汁燉魷魚》，描述20歲的學霸女大生佟年，同時也是人氣網路歌手，因緣際會對電競大神「韓商言」一見鍾情，兩人展開10歲差的戀愛。該劇出自電競系愛情小說，不過在電視頻道播出後，劇情改成「網路安全大賽」，故事中的遊戲電競過程並未描述，男女主角一冷一熱的互動甜翻觀眾，李現扮演傳說中的電競大神「韓商言」，高冷嚴肅的氣場秒殺一票女性粉絲，成為陸網7月份最常登上熱搜的藝人，更有「七月男友」的封號。

▲《親愛的熱愛的》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※宸汐緣／開播日：7月15日／60集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲張震《宸汐緣》仙俠戀。（圖／翻攝自微博）

《宸汐緣》是張震出道28年來，第一個陸劇作品，故事描述戰神九宸和少女靈汐的愛情，封印多年被女主角解除喚醒，並展開跨界六界的愛情。該劇幕後陣容全是《三生三世十里桃花》的團隊，包括導演林玉芬，服裝總監張叔平，特效兔將影業，配樂譚旋，故事被形容「三生三世和花千骨的綜合體。」該劇開播以來，包括男主角造型挨酸醜，故事先甜後虐，幕後製作雖然十分講究美感，整體評價仍不如預期。

▲《宸汐緣》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※九州縹緲錄／開播日：7月16日／56集

▲▼《九州縹緲錄》開播前40分鐘突然被撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《九州縹緲錄》終於播了。（圖／翻攝自微博）

《九州縹緲錄》原本一度定檔6月3日播出，卻在開播半小時前突然宣布暫停播出，理由是「介質原因」，引發各界議論，最後於7月16日突然在網路平台上線，籌拍2年的大劇終於呈現觀眾眼前。該劇以「九州」世界為舞台，劉昊然扮演世子「呂歸塵」，作為質子來到東陸，和陳若軒扮演的庶子「姬野」，宋祖兒飾演的公主「羽然」建立友誼，也有三角關係，故事以少年開闢天下為主，主角成為一方領袖，頗有史詩戰爭劇的味道。 

▲《九州縹緲錄》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※時間都知道／開播日：7月16日／50集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲《時間都知道》唐嫣、竇驍結婚了又虐戀。（圖／翻攝自微博）

《時間都知道》改編自網絡作家隨侯珠的同名小說，由唐嫣、竇驍、楊爍共同演出。故事描述女主角「時簡」是建築師葉珈成的妻子，小倆口感情恩愛，某次在飛機上發生意外昏睡，夢中回到10年前大學時代，但是當年的丈夫個性多情，因緣際會決定提前和丈夫相戀，原本的幸福又以悲劇結束。而她再度搭上災難航班，甦醒已經是10年後，時空交錯加上角色關係重新洗牌，讓故事除了愛情味，又有點燒腦，唐嫣和竇驍高顏值組合，也是吸引粉絲的看點。

▲《時間都知道》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※歸還世界給你／開播日：7月19日／40集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲《歸還世界給你》男女主角相愛相殺。（圖／翻攝自微博）

《歸還世界給你》由古力娜扎和楊爍主演，描述一對戀人共同創業，卻因故遭陷害分離。男主角以全新身分回到時尚圈，和成為時尚女強人的女主角重逢，展開懸疑虐戀，同時也要找出當年被害發生意外的真相。該劇為了呈現時尚圈的華麗競爭，拍攝場景包括上海、蘇州以及法國，男女主角相愛相殺成為故事看點。

▲《歸還世界給你》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※七月與安生電視版／開播日：7月22日／53集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲《七月與安生》電視版劇情大不同。（圖／翻攝自微博）

《七月與安生》電影改編自安妮寶貝的同名短篇小說，描述一對閨蜜林林七月、李安生，儘管性格、價值觀、愛情觀完全不同，卻先後愛上同一個男人蘇家明，也影響最後的命運。該作2016年翻拍成電影，兩大女主角馬思純、周冬雨創下金馬獎雙影后紀錄，2019年推出電視版，找來沈月扮演「安生」，陳都靈是「七月」，熊梓淇扮演「家明」，電視版改編篇幅頗大。

 

▲《七月與安生》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※全職高手／開播日：7月24日／40集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博）

▲《全職高手》楊洋再組團隊重返「榮耀」。（圖／翻攝自微博）

《全職高手》源自於蝴蝶藍發表的網路小說，創下2300萬網路點擊量的紀錄，緊接著推出漫畫、動畫，2017年宣布翻拍真人網路劇，男主角「葉修」確定由楊洋扮演，一度引發正反意見交峰，演員陣容還包括江疏影、賴雨濛、李沐宸、賴藝、蔣龍、梁森等人。該劇最有名的，就是虛擬遊戲世界「榮耀」，男主角葉修是電競高手，在遊戲中迅速破關震撼網路界，失勢後捲土重來的成長，帶領新團隊和各大電競隊伍決戰，網劇版以動畫呈現楊洋在遊戲中的破關英姿，不斷切換現實和虛擬動畫，也是真人網劇最大特色。

▲《全職高手》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）

※加油，你是最棒的／開播日：7月31日／44集

▲▼7月12部陸劇狂播「男友你選誰」。（圖／翻攝自微博） 

▲鄧倫勵志劇《加油，你是最棒的》7月底壓軸登場。（圖／翻攝自微博）

《加油，你是最棒的》改編自由極光的小說《加油，你是最胖的》，描述一個過氣藝人郝澤宇，和一群社會底層的小人物相遇後，反而在眾人的幫助下又再一次爆紅，但也帶來一連串的風波。該劇由鄧倫搭檔馬思純，故事定調勵志愛情劇，而且被電視台視為年度「獻禮劇」，是近年陸劇重要的主流劇種之一。

▲《加油，你是最棒的》預告。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）


【7月暑期檔　12部陸劇片單】

※陳情令／開播日：6月27日／50集
※長安十二時辰／開播日：6月27日／48集
※流淌的美好時光／開播日：7月1日／52集（馬天宇、鄭爽主演，改編自郭敬明小說《悲傷逆流成河》）
※天雷一部之春花秋月／開播日：7月5日（李宏毅、趙露思二搭，古裝虐戀劇）
※親愛的熱愛的／開播日：7月9日／41集
※請給我一雙翅膀／開播日：7月9日／60集（炎亞綸第一部主演陸劇，搭鞠婧禕）
※宸汐緣／開播日：7月15日／60集
※時間都知道／開播日：7月16日／50集
※歸還世界給你／開播日：7月19日／40集
※七月與安生電視版／開播日：7月22日／53集
※奮鬥吧，少年！／開播日：7月22日／40集（改編自網球王子）
※全職高手／開播日：7月24日／40集

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陸劇, 楊洋, 李現, 鄧倫, 全職高手

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