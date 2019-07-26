Gail抱病演出曙光祭　鄭可強被九孔撩到「孬孬的」

記者許逸群／台北報導

《放聲週記》今（26日）播出「蓋兒抱病演出，可強土耳其遭惡整」。Gail日前在曙光祭演出，「蘇打綠」吉他手阿福也為她量身打造一曲《在未來的日子綻放笑容》，阿福表示：「曙光祭的意義，就在於希望帶給未來及新生代的音樂人或者是現在在做任何事情，希望我們都在這混亂世代帶一道曙光。」

▲▼Gail曙光祭演唱會。（圖／記者張一中攝）

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阿福表示，在《聲林之王》中被Gail所吸引，「她的聲音以及她所綻放出來光芒，我覺得很適合擔任我們這次的形象大使。」也因為Gail的笑容、展現出來的親和力以及歌聲，讓阿福為她打造了曙光祭的宣傳曲《在未來的日子綻放笑容》。

▲Gail抱病演出曙光祭。（圖／ETtoday）

Gail的敬業程度無須多說，從過往的比賽中演出眾多中文歌就能知曉，她不僅在錄製宣傳曲速度「奇快無比」，在預計3小時的時間裡，只花費1小時就完美地完成。此外，她在正式演出前遇上感冒，彩排練習過程唱到高音一度有些困難，但一到舞台上又展現出幾乎無瑕的表現，小小年紀的她，表現令人欽佩。

另外，同門的「小烏龜」鄭可強前陣子也受邀到土耳其演唱，同場的還有大前輩任賢齊與九孔。空檔期間，九孔化身「小哥」費玉清頻頻逗笑鄭可強，猛誇他唱歌好聽，還說：「有機會我們再合唱一首歌，但來不及了，因為我已經要告別了，以後是你的天下了！」只見鄭可強被撩得不要不要的。

▲▼鄭可強被九孔撩到「孬孬的」。（圖／ETtoday）

鄭可強這回受邀演出遇到了啟蒙他唱歌的任賢齊，兩人碰面聊了幾句，任賢齊也提攜晚輩，給予許多鼓勵與建議，鄭可強事後透露：「我沒有告訴他，我唱的第一首歌是他的《心太軟》，小時候我媽放就會跟著一起唱，他啟蒙我的唱歌生涯。」