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38歲阿嬌「零瑕疵完美側臉」！大曬夫妻甜蜜合照　網讚：360度無死角

記者古靜兒／綜合報導

香港女團Twins成員鐘欣潼（阿嬌）與丈夫賴弘國2018年底幸福敲響婚禮進行曲，兩人各自經營IG，也鮮少放閃，男方日前卻在IG上PO出夫妻倆甜蜜出遊的照片，尤其首張照片更超級貼近嬌妻側臉拍攝，卻不見對方臉上有一絲瑕疵，水嫩皮膚釣出一堆網友在PO文底下留言，大讚女神的顏值連魔鬼角度都能完美戰勝。

▲阿嬌被老公曬出超近距離完美側臉，網友紛紛留言大讚女神凍齡美貌。（圖／翻攝自Instagram／m01yb46）

▲阿嬌與丈夫各自經營IG，兩人鮮少在網上放閃。（圖／翻攝自Instagram／m01yb46）

有「醫界王陽明」之稱的台灣醫師賴弘國與38歲的鐘欣潼結婚已有半年左右，將近2個月未更新IG的他7月25日大曬與鐘欣潼同遊日本的出遊照，還配上「Konnichi wa」的文字，照片中兩人分別做搞怪逗趣的表情，甚至嘟嘴燦笑，有一張賴弘國更將鏡頭超貼近嬌妻側臉，陽光照射在鐘欣潼臉上，連細毛和眼睫毛都細數可見的照片卻不見任何瑕疵，超好膚質引起網友紛紛留言：「賴太怎麼這麼好看」、「360度無死角」、「這是老公視角嗎？」

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▲阿嬌被老公曬出超近距離完美側臉，網友紛紛留言大讚女神凍齡美貌。（圖／翻攝自Instagram／m01yb46）

▲阿嬌被老公曬出超近距離完美側臉，網友紛紛留言大讚女神凍齡美貌。（圖／翻攝自Instagram／m01yb46）

夫妻倆雖曾被爆婚變，但兩人也各自在IG上PO出甜蜜合照，直接打臉傳聞。如今賴弘國大方分享婚後生活，讓網友除了羨慕賴太太依舊美麗的凍齡外貌外，也好奇兩人何時「造人成功」。

▲阿嬌被老公曬出超近距離完美側臉，網友紛紛留言大讚女神凍齡美貌。（圖／翻攝自Instagram／m01yb46）

▲賴弘國更新IG，曬出夫妻倆同遊日本的甜蜜合照。（圖／翻攝自Instagram／m01yb46）

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關鍵字

阿嬌, 鍾欣桐, 鍾欣潼, Michael Lai, 醫界王陽明

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