《尖峰時刻》成龍、克里斯塔克再合體！驚喜宣布：即將再合作

記者洪文／綜合報導

第5屆「成龍國際動作電影周」世界影迷嘉年華在山西大同舉辧，湖邊更搭起舞台，他搭乘快艇從湖上帥氣登場，現場來自44個國家近千位的影迷熱情歡呼。合作《尖峰時刻》多次的好萊塢演員克里斯塔克（Chris Tucker）驚喜現身會場，宣布即將再度合作。

▲《尖峰時刻》成龍、克里斯塔克在第5屆「成龍國際動作電影周」再度合體。（圖／CFP）



成龍用中文、英語、日語、法語、韓語等十餘種語言向世界影迷問好：「來自全世界的影迷朋友們大家好！」他感動地表示：「現在我眼前的這一幕，是我多年來的夢想。幾十年來，我一直希望能舉辦一個屬於動作電影的電影節，給動作電影人、特技人鼓勵和嘉獎，更希望能邀請全球的影迷們來到中國，一起參加這個盛事，今天，這個夢想終於實現了！」

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克里斯塔克（Chris Tucker）在《尖峰時刻》當中演出成龍好伙伴，這次也驚喜現身會場。他說，與成龍合作的3部電影是他人生中最開心的時刻，他為了想和成龍再度合作，更是從美國飛到中國來跟成龍商量，並開心的表示兩人即將會有新作品呈現，讓現場所有影迷歡呼尖叫。

▲《尖峰時刻》成龍、克里斯塔克在第5屆「成龍國際動作電影周」再度合體。（圖／CFP）



當晚，十餘位來自全球各地不同國家、不同年齡、不同種族的影迷代表相繼登台，與全場觀眾分享了與心目中的偶像—成龍大哥的故事。

其中一位來自日本的影迷，用流利的中文說喜愛成龍35年了，並帶來這35年不同時期和成龍的合照，讓台下的成龍感動流淚。另一位來自美國明尼蘇達州的Amy和Tommy，他們兩年前不約而同把成龍大哥寫進了他們的結婚誓詞。Amy說：「要表達我對Tommy的愛太難了，唯有對成龍的愛能與之媲美。成龍代表著堅持和永不放棄，婚姻正需要這種精神。」現場，他們也在偶像成龍的見證下，重現了婚禮的誓詞環節。

▲▼第5屆「成龍國際動作電影周」。（圖／成龍集團提供）



來自美國74歲的Joy是當晚最高壽的影迷。她從1993年開始看成龍的電影。為了參加成龍的粉絲會，她去過夏威夷、澳大利亞、德國、日本，這一次又來到了山西大同。Joy笑說24年前曾接到成龍的電話，當時洛杉磯成龍粉絲俱樂部才成立6周。她接起成龍電話時覺得很神奇，當時成龍還一一跟自己身邊的朋友打招呼，甚至回到家時發現成龍留言在家裡的答錄機上。Joy一路跟著成龍跑遍世界各地，她說自己年紀大了，也許這是最後一次參加影迷會了。這段話讓成龍再度淚灑並給Joy擁抱，祝福Joy可以永遠健康。

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