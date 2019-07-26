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Lara：像回到10幾歲！　自誇聲音凍齡「尷尬美聲」唱《獅子王》

記者盧薇淩／台北報導

Lara近期推出最新單曲《光耀》為大陸網路劇《親愛的，熱愛的》甜蜜獻唱插曲，這次Lara化身為搖滾少女，以快節奏搖滾與獨特的嗓音形成強烈反差。新歌在劇中是為比賽冠軍奮鬥加油的，也是主角楊紫的心情之歌，Lara聽到成品第一個反應是：「好像十幾歲的我喔！不過更加有自信了。」有如瞬間降齡的神奇感，就連粉絲也留言，聽到歌曲像回到小時候，讓她笑回：「感覺我聲音有凍齡的特質。」

▲▼lara推出新單曲 。（圖／vogue國際中文版）

▲Lara推出新單曲 。（圖／vogue國際中文版）

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勇於突破舒適圈，去年Lara 接演電影演女一號，是否有想挑戰電視劇？她直言，一直都對演戲有興趣，之前演的是大家熟悉的天真少女，近幾年因為姊姊梁妍熙有機會接觸比較多黑暗面題材，「這能夠帶出更需要被討論的話題，會有興趣嘗試有受過精神折磨的角色」，新歌《光耀》主題正面積極，她生活中也樂觀面對負面情緒：「每個人都會有負面情緒，我覺得最有用的方式是到大自然走走！我的確覺得吸收大自然扎實的能量能讓我們抵掉很多多餘的恐慌。」前陣子與好友去花蓮溯溪、跟王大文晨跑、王若琳衝浪，鼓勵彼此不要太在意別人的想法，內心才會更平穩。

▲▼lara推出新單曲 。（圖／vogue國際中文版）

▲Lara將和尷尬美聲合唱《獅子王》主題曲。（圖／vogue國際中文版）

談及近況，她前陣子組的阿卡貝拉團「尷尬美聲」（AWKwapella)）也開始動起來，開心預告「喜歡我、大文、Joanna和倪安東的人可以鎖定我們的平台，這週四會推出一個好玩的影片跟《獅子王》有關」；而所成立妹妹娃娃多媒體近期計畫探討關於女性身份的議題，希望開啟一個話題叫做 #MeiwaRealTalk （妹娃真心話）來分享這一代女性內心的疑問和心聲，例如po我們最滿意身體哪個部位的照片，當然也要po最沒信心的部位，有感說道「這是一個在過於虛假的新媒體世界裡對自己的挑戰，也是延續《千面獸》不管好壞都要接受自己的承諾」。

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