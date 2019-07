看透Lee Hi本質　兩度解放冰凍歌喉！《SMTM》神級導師CODE KUNST

文/多雲時晴

南韓無論是《Show Me The Money》或是《高等Rapper》,隨著HipHop競演節目的日益興盛,不僅栽培出眾多優秀的Rapper,也將許多幕後製作人帶領至螢光幕前,讓大眾一睹他們的面貌與才華,而我就是這麼認識CODE KUNST。

▲《SMTM》導師CODE KUNST。(圖/翻攝自CODE KUNST IG)

CODE KUNST在去年底擔任《Show Me The Money777》導師,幫助Loopy、Kid Milli拿下第二、三名的佳績;今年初,他擔任《高等Rapper 3》導師,並成功讓隊上的李英智奪冠。他擁有高、瘦、看似冷酷的外表與極高的時尚品味,但看過這些嘻哈比賽或近幾週《Running Man》的觀眾,大概又會被他總是在diss中表現俏皮、外表充滿距離感,但其實是個溫暖貓奴的反差萌所征服。

請繼續往下閱讀...

「KUNST」在德語的意思是「藝術」。CODE KUNST說,他是在母親的書中發現這個單字,並決定以此為名,期望自己能讓音樂變得藝術。而在聆聽他的作品後,我想每個人絕對都會認同他「人如其名」,確實將音軌化為藝術,而且是高級精品的那一種。

《PARACHUTE (Feat. OH HYUK & DOK2)》:完美細膩的精品之作

《PARACHUTE》這首歌是2015年10月的作品。當時CODE KUNST是EPIK HIGH主腦Tablo創辦的獨立音樂公司HIGHGRND中的製作人之一, 吳赫(Oh Hyuk)也是旗下的一員,而這次合作藉由吳赫的唱功,也鄭重地向大眾揭示何謂「CODE KUNST」風格。

CODE KUNST非常善於營造迷離慵懶的氣氛,但在乍聽之下軟綿舒緩的結構中,卻又往往藏著剛強的內在。例如在《PARACHUTE》這首歌裡,便由吳赫緩緩道出:「霉氣開始泛起進入我的眼睛/我舀起積水擦著雙眼Fallin'/朦朧地睜開的雙眼又積了水/睜開昏昏欲睡的眼睛再次擦一遍Fallin'」,即使重複數遍副歌,但吳赫的情感表現卻每次都不同,他的語氣隨著歌曲越疊越重,細節處理相當細膩。

而曲中DOK2的Rap就像是堅硬的骨幹,果決地唱出:「誰也不知道人生的下一步/直到真正面臨為止/我一直在愛著一切直到我受傷為止/結束之前不要和我畫分界線/不知道就算了不要再問了」,扮演收整迷幻氛圍的重要角色。

《Beside Me (Feat. BewhY, YDG, Suran)》:迸出新滋味的編曲與演唱組合

《Beside Me》在2016年中旬發表,並收錄在2017年CODE KUNST三輯《Muggles' Mansion》中。身為一位製作人,CODE KUNST鮮少在自己的作品裡「出聲」,而是找尋最能夠駕馭這些旋律的歌手,共同打造出專屬於CODE KUNST的藝術世界。

這首歌曲維持著CODE KUNST一貫的迷離氛圍,與Suran清亮空靈的聲音成為絕配。此外,在BewhY明確簡潔的說唱風格、YDG黏性極高的rap字句中,兩位不同類型的Rapper又為這首歌曲增添更多層次感。在CODE KUNST的安排下,風格迥異的三人不僅達成完美平衡,更塑造出一種過往韓樂圈從未出現的風格,既新穎又令人上癮。

《rain bird(Feat. Tablo & Colde)》:雨天必備的完美歌曲

在每日幾乎都會有午後雷陣雨的夏季,推薦給大家一首雨天必聽曲目,只是在CODE KUNST的國度裡,雨下得比較含蓄一些。

CODE KUNST原屬的HIGHGRND公司過去雖在YG娛樂旗下,但業務經營自主;然而,2018年6月,YG娛樂表示之後將更換HIGHGRND的名稱和業務爲YGX,也讓歌手及音樂人紛紛出走,於是CODE KUNST走向了他現今的公司:AOMG。

《rain bird》是CODE KUNST來到AOMG的第一首作品,搭配他過去在HIGHGRND的音樂夥伴Tablo及Colde。開頭Tablo低喃的rap宛如一個引領者,帶領大家在CODE KUNST塑造的氛圍中流動,以及逐步進入Colde所演唱的段落:「Don’t you know when rain comes down/想要逃跑的我/我們在黑暗的雨中/變得更深沉/下來吧/下來吧/falling down/I’m falling down」。

Colde的聲線擁有讓聽眾溶在城市雨中的能力,但緊接著Tablo的第二段rap則改呢喃為明快,為歌曲注入精神,在心神快溶解的那一剎那,又再度組合起來。聽完這首歌曲後,我想任何人都會佩服CODE KUNST的製作能力。他不激昂,但卻往往能穿透靈魂深處。

《X (feat. Lee Hi)》、《XI (Feat. Lee Hi)》:解放Lee Hi歌聲的兩首作品

CODE KUNST除了擁有卓越的編曲功力外,他另外一項過人的特質,就是透過他的音樂來激發合作歌手的潛能,同時歌手也藉由個人技巧與特色的展現,為CODE KUNST的作品加分。在眾多音樂製作人中,CODE KUNST精準掌握Lee Hi的使用說明書,並在2017、2019年的二次合作中,努力解放Lee Hi被冰凍許久的歌聲。

2015年《X》的開頭,Lee Hi用50秒接近清唱的方式,抓住所有人的耳朵;緊接著歌曲漸強,她在CODE KUNST獨有的低沉迷幻裡,自信地唱出女生面對感情的心境。2019年,二人再次合作《XI》這首歌曲,而《XI》開頭的旋律與《X》的間奏相同,讓聽眾能立刻知曉這首歌就是《X》的進階版。

確實,從《XI》前奏「Love」的唱腔及聲調,便能立即感受到Lee Hi在兩年間的成長;這次,她唱的是在愛情中想放下卻又沉浸於回憶中的拉扯:「Love is like a pack of cigarettes yeah it kills me/But fxxk that I need you right now」、「Bittersweet o love/Every love is bittersweet」每個愛情都是苦澀又甜蜜的,從《X》到《XI》,歌曲的各項組成除了更加成熟外,還從陳述進階到了對感情的深層理解。

Lee Hi的歌唱技巧已無需贅述,若將《X》、《XI》與今年5月Lee Hi的新歌《NO ONE》一同比較,什麼是看透Lee Hi本質的作品?什麼又是救急的商業之作?答案已經相當明白。不論是歌手還是Rapper,CODE KUNST就是有一種看穿聲音本質的能力,並在人聲與自身卓越的編曲技巧搭配後,構築出專屬於CODE KUNST的音樂世界,而音樂就是通往CODE KUNST國度的萬用鑰匙。

CODE KUNST不像許多製作人會在歌曲中唸出自己的名字做為標誌,但他獨有的曲調與氛圍,便已是最好的商標。在他的作品中,往往能聽見許多新奇元素的組合,他也總是調和的非常得當,不僅不會讓任一方顯得突兀,更能創造出藝術性的極大化。CODE KUNST就是一個擁有敏銳聽覺與細膩內心的音樂人,一旦走入他的世界,就不會想輕易離開。所以,快戴上耳機、按下播放鍵,一起取得入坑的鑰匙吧!

本文出自外稿作家:多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生,夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年,終於浮出水面書寫,安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團癮韓以及多雲時晴專欄文章