記者洪文／綜合報導

法國男星強納森考亨（Jonathan Cohen）在浪漫新片《出發吧！我的脫單假期》（Our Happy Holiday），飾演一位靦腆龜毛的名校高材生，爆笑演出大受觀眾喜愛。片中他上網Tinder約炮，邀約「玩咖女」瑪莉詠（卡蜜兒夏穆 Camille Chamoux 飾）一同出遊，卻不料「寡人有急」又潔癖嚴重，差點使美好脫單假期大泡湯。

▲《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



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強納森考亨在《出發吧！我的脫單假期》飾演首次嘗試Tinder線上交友，意外與熱情大膽的「玩咖女」瑪莉詠「一啪即合」，還意猶未盡地約她出國度假。沒想到他的嚴重潔癖，導致這場脫單假期意外連連，既驚又喜。他在片中發揮冷面喜感，一場他跟女主角卡蜜兒夏穆一邊嘿咻做愛，嘴也沒閒著一邊大啖起司的戲，將生活喜感化的神來一筆，不僅讓人拍案叫絕，也讓觀眾笑不可抑。

度假運超差的強納森考亨在《出發吧！我的脫單假期》先是預訂「Airbnb」民宿，竟發現浴廁沒門、只隔浴簾，任他使出渾身解數也前功盡棄；來到度假海灘，流動廁所臭氣薰天，一秒鐘就讓他舉雙手投降；終於來到高山度假，廁所竟然故障，最後只得訴諸「天人合一」野放了事。該片揭露旅遊尷尬趣事，法國上映時榮登首周新片票房冠軍，日前在台試片觀眾也笑到捧腹。

事實上，強納森考亨點子奇多、鬼靈精怪的喜感形象，更是深植人心，大獲觀眾喜愛。擁有豐沛影視資歷的他曾是「喜劇天王」丹尼伯恩的御用班底，兩人合作《真愛找冤家》（Fly Me to the Moon）和《緊張大師》（Superchondriac），創下法國十多億台幣票房佳績。他不僅是法國喜劇的當紅炸子雞，去年榮獲東京影展最佳影片的《我的巴黎舅舅》（Amanda），最近更主演Netflix影集《大麻咖啡館》（Family Business）爆紅全球。

由法國新銳導演派屈克凱西（Patrick Cassir）執導的新片《出發吧！我的脫單假期》，描述班和瑪莉詠，兩個性格天差地遠的單身男女，利用Tinder結識後「一啪即合」，決定一同前往保加利亞展開夏日假期。不料這趟異國之旅，竟是他們感情嚴峻挑戰的開始。

《出發吧！我的脫單假期》結合新鮮刺激的愛情與花樣百出的旅遊，將現代人廣泛倚賴的App：交友「Tinder」、旅遊「TripAdvisor」及住宿「Airbnb」等納入劇中，並藉時下流行的網路交友、一探「床伴變旅伴」的可能性。幽默劇情，捕捉到現代都會男女的社交行為，更成功營造流行話題，獲法媒《Review》盛讚為「《醉後大丈夫》愛情喜劇版」。

《出發吧！我的脫單假期》將於8月9日全台上映。