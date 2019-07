記者洪文/綜合報導

法國男星強納森考亨(Jonathan Cohen)在浪漫新片《出發吧!我的脫單假期》(Our Happy Holiday),飾演一位靦腆龜毛的名校高材生,爆笑演出大受觀眾喜愛。片中他上網Tinder約炮,邀約「玩咖女」瑪莉詠(卡蜜兒夏穆 Camille Chamoux 飾)一同出遊,卻不料「寡人有急」又潔癖嚴重,差點使美好脫單假期大泡湯。

強納森考亨在《出發吧!我的脫單假期》飾演首次嘗試Tinder線上交友,意外與熱情大膽的「玩咖女」瑪莉詠「一啪即合」,還意猶未盡地約她出國度假。沒想到他的嚴重潔癖,導致這場脫單假期意外連連,既驚又喜。他在片中發揮冷面喜感,一場他跟女主角卡蜜兒夏穆一邊嘿咻做愛,嘴也沒閒著一邊大啖起司的戲,將生活喜感化的神來一筆,不僅讓人拍案叫絕,也讓觀眾笑不可抑。

度假運超差的強納森考亨在《出發吧!我的脫單假期》先是預訂「Airbnb」民宿,竟發現浴廁沒門、只隔浴簾,任他使出渾身解數也前功盡棄;來到度假海灘,流動廁所臭氣薰天,一秒鐘就讓他舉雙手投降;終於來到高山度假,廁所竟然故障,最後只得訴諸「天人合一」野放了事。該片揭露旅遊尷尬趣事,法國上映時榮登首周新片票房冠軍,日前在台試片觀眾也笑到捧腹。

事實上,強納森考亨點子奇多、鬼靈精怪的喜感形象,更是深植人心,大獲觀眾喜愛。擁有豐沛影視資歷的他曾是「喜劇天王」丹尼伯恩的御用班底,兩人合作《真愛找冤家》(Fly Me to the Moon)和《緊張大師》(Superchondriac),創下法國十多億台幣票房佳績。他不僅是法國喜劇的當紅炸子雞,去年榮獲東京影展最佳影片的《我的巴黎舅舅》(Amanda),最近更主演Netflix影集《大麻咖啡館》(Family Business)爆紅全球。

由法國新銳導演派屈克凱西(Patrick Cassir)執導的新片《出發吧!我的脫單假期》,描述班和瑪莉詠,兩個性格天差地遠的單身男女,利用Tinder結識後「一啪即合」,決定一同前往保加利亞展開夏日假期。不料這趟異國之旅,竟是他們感情嚴峻挑戰的開始。

《出發吧!我的脫單假期》結合新鮮刺激的愛情與花樣百出的旅遊,將現代人廣泛倚賴的App:交友「Tinder」、旅遊「TripAdvisor」及住宿「Airbnb」等納入劇中,並藉時下流行的網路交友、一探「床伴變旅伴」的可能性。幽默劇情,捕捉到現代都會男女的社交行為,更成功營造流行話題,獲法媒《Review》盛讚為「《醉後大丈夫》愛情喜劇版」。

《出發吧!我的脫單假期》將於8月9日全台上映。