陳怡嘉改名「田羽安」盼轉運　臉書不給更新求救：誰來教我！

記者李欣容／台北報導

資深藝人陳博正女兒陳怡嘉改名「田羽安」，她今（23日）出席公視台語劇《苦力》首映記者會時正式宣布這個消息，透露想改名很久了，一直都找不到好時機，但改名後的她，卻遇到大難題，就是不知道怎麼改臉書名稱，希望廣大觀眾能教她。

▲《苦力》首映記者會，白家綺、林玟誼、田羽安。（圖／記者林敬旻攝）

田羽安特別找老師算名字，先給爸媽選，還擲筊問神明，「會選田是因為跟陳是本姓，證件沒改，但爸媽都改口了，主要是想求事業，聽說改了之後一年運會開始轉。」至於桃花則不強求，笑說已經跟林玟誼湊成對了，兩人不管是個性還是想法、飲食習慣都相同。

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▲蔡昌憲要田羽安重新辦一個粉絲團。（圖／記者林敬旻攝）

目前才剛改一個月，還沒特別感覺，但心境已經不同，只不過她也遇到困擾，嚴肅問大家，「不知道臉書要怎麼改名欸，拜託大家知道的跟我說。」蔡昌憲在一旁建議，「還是妳乾脆辦一個新的，真的就『重新』開始。」

▲田羽安的臉書還是寫著舊名「陳怡嘉」。（圖／翻攝自Facebook／陳怡嘉chenyichia）

《苦力》劇情描述1970年代，因為一場基隆山區煤礦災變，造成許多家庭的破碎，災民結伴來到了正蓬勃發展的基隆港，他們在碼頭當苦力、雜工和幫傭等工作，守護著家園和所愛之人，7月27日起每週六晚間9點，將於公視主頻、公視台語台首播，每週連續播出兩集。