專訪／Toyz半年賠光積蓄　LOL世界冠軍傳奇史的黑暗期

記者許逸群／專訪

Toyz（劉偉健）這個名字，有接觸過電玩《英雄聯盟》（簡稱LOL）的人多數都不陌生，他在20歲這年於隊伍「台北暗殺星」擊敗各國強敵奪下S2世界冠軍，不僅有筆可觀的獎金，名氣瞬間達到巔峰的隊員們，也因這個頭銜為將來鋪好了扎實的路。但，Toyz將面臨的考驗才正式開始。

▲看似人生勝利組的Toyz，一路走來相當不簡單。（圖／記者季相儒攝）

「出書最大的目的是先解鎖一個成就」，Toyz開玩笑地說著。幾秒後，他轉換成正經模式，「我的電競的歷程中，有很多事情是很多選手不一定會遇到的事情，算是給一些粉絲或不知道我的人，讓他們看看。」或許，也只有經歷過非尋常的人生，他才有辦法寫出自傳《我是傳奇》。

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▲▼Toyz分享這些年電競路上的經歷。（圖／記者季相儒攝）

現年27歲的Toyz，著實還是名年輕小伙子，但他的經歷卻早已豐富地讓人難想像。在拿到世界冠軍後，他曾遭遇合約糾紛以及經營電競戰隊的問題，光是經營戰隊的過程，因投資者帳戶遭到凍結，他為了團隊的營運，半年期間砸光1000萬積蓄，甚至向親友借錢，就是為了向因相信他而加入團隊的人負責。

▲TPA台北暗殺星奪冠的榮景仍深印在許多粉絲心中。（圖／取自台北暗殺星）

Toyz從16歲開始打工，從搬運工、賣玩具、服飾店、電話行銷與業務都做過，即便高中時期就休學，但他也做到「不要從爸媽口袋拿錢」的允諾。孰料，卻在電競之路到達巔峰後，路上的坡道變得越來越陡，甚至在工作後首次跟家人伸手借錢，很難想像，當時才25歲左右的他，扛在身上壓力到底有多重。

▲或許在奪冠後，人生的道路才正式開始。（圖／取自台北暗殺星）

休學打工、職業選手、遊戲直播主、戰隊教練（現為總監）到YouTuber，Toyz坦言：「對我來說（每個階段）都辛苦，從選手到教練到總監，要付出很大的心力。」雖然他每個階段看起來都有獲得相當的成績，但也沒想到，身為異軍突起的YouTuber，卻在第一年就遭逢影片讓店家不滿的事件。

Toyz的腦筋轉得快，當許多退役選手在開直播時，他就已開始想：「播到什麼時候不知道、播到幾歲不知道，我不是會一直停留在原地的人，所以我會想很多能做的事情，哪怕是從零開始。」而他選擇了拍攝美食系列短片，原因很簡單，「我從觀眾的角度出發，『吃』這個東西容易打入民心。」

▲Toyz的人生被稱為傳奇可說一點也不為過。（圖／記者季相儒攝）

Toyz經歷過各種風雨與挑戰，哪怕是在奪冠那年就被不少人認為貪錢、為獎金翻臉，他都默默吞下。事實上，他並非為了錢不滿，或許與他的出身背景有關，他總是全力爭取應有的一切，然而，他把那筆獎金全數送給了媽媽。他的新書《我是傳奇》在今（23日）正式發行，但他的傳奇仍持續在撰寫中。