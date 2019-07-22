李麗珍「好多人想看我怎麼死」　《蜜桃成熟時》26年復出吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星李麗珍27歲演出三級片《蜜桃成熟時》爆紅，被封為「三級片女神」，隨後和音樂人許愿有過一段婚姻，育有一名女兒許倚榕。她淡出娛樂圈多年未拍戲，近日復出拍電視劇，更說出驚人發言：「大家都在看我怎麼死。」

▲李麗珍拍三級片《蜜桃成熟時》轟動一時。（圖／翻攝自微博）

據港媒《明報》報導，現年53歲的李麗珍重返小螢幕，距離上一部作品已經相隔5年沒拍戲，這次接演情境喜劇《娛樂風雲》，和一群年輕演員合作。她在戲裡扮演過氣女星，記者會上突一時感慨：「即使有很多粉絲期待復出，但也有很多人想看我怎麼死。」

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▲李麗珍拍新戲扮演過氣女星，語出驚人：「好多人想看我怎麼死。」（圖／CFP）

此話一出震驚現場，李麗珍被追問指現實還是戲中？她表示戲裡有，戲外也一樣，答道：「可能一半人希望我努力工作、成功，不喜歡我的人就想看我怎麼死，只好努力撐下去。」據悉，該劇預計拍攝100集，她的戲份約20多集，以邊拍邊播方式進行。

李麗珍早期以拍攝青春電影為主，1993年接拍《蜜桃成熟時》創下千萬票房，更接到不少片約。不過她見好就收，1994年就宣布不再拍三級片，但是2年後被王晶400萬片酬打動，又接演古裝三級《玉蒲團之玉女心經》，當時年過30歲扮演少女，童顏外型加上火辣身材，依舊造成影壇轟動。

▲李麗珍《蜜桃成熟時》甜美性感身段至今仍是經典。（圖／翻攝自微博）

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