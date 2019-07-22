記者洪文／綜合報導



懸疑間諜片《雙面特務》（The Operative）描述以色列間諜在伊朗臥底的故事，導演尤瓦阿德勒堅持部分鏡頭一定要拍攝到伊朗拍攝，然而中東國家關係緊張，以色列電影要到伊朗拍攝極為困難，因此他特別派人到伊朗找當地的劇組拍攝，自己凌晨3點在紐約遠端操控，且由於擔心遭檢舉，這批伊朗劇組甚至不知自己在拍什麼，讓坎城影后黛安克魯格笑言：「超有特務感！」

▲《雙面特務》劇照。（圖／威視提供，以下同）



《雙面特務》改編自被華盛頓郵報2016年度最佳懸疑暢銷小說《英文教師》，作者伊夫塔萊赫阿堤爾（Yiftach Reicher-Atir）為前以色列特情局負責人，並曾是「恩德培行動」的突擊隊員。作者提到小說的靈感來源是過往的真實臥底工作內容，也正因為他的前特務身分，以及小說中所描述的間諜情節太過細膩寫實，竟被國家情報機構盯上，差點就被禁止出版。

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原著小說《英文教師》經過極為嚴格的審查，甚至被要求改掉許多細節，才得以為世人所見。然而，小說逼真而懸疑的故事情節，吸引導演尤瓦阿德勒改編成電影《雙面特務》，「這本書深刻描寫特務身分的複雜心境以及臥底生活的真實樣貌，正是我想翻拍成電影的原因！」





《雙面特務》講述以色列間諜在伊朗臥底的故事。為了增加真實性，導演尤瓦阿德勒堅持部分鏡頭一定要拍攝到伊朗拍攝，不過由於以色列與伊朗兩國關係緊張，他受訪時表示：「以色列電影要到伊朗拍攝根本不可能！所以我們派人到伊朗找當地劇組拍攝，我人在紐約，透過他們即時傳來的影像遠端指揮拍攝。」

不僅如此，為了《雙面特務》這組伊朗劇組的安全著想，也擔心會被檢舉，導演甚至不讓他們知道自己為誰工作，連拍什麼電影都毫無頭緒。而這段彷彿「也在臥底」的拍攝經驗，連身經百戰的坎城影后黛安克魯格都笑說：「從沒經歷過這種拍攝方式，超有特務感！」

《雙面特務》由以色列金獎導演尤瓦阿德勒（Yuval Adler）執導，《國家寶藏》黛安克魯格（Diane Kruger）、《黑豹》馬丁費里曼（Martin Freeman），與《不存在的房間》凱斯安凡（Cas Anvar）主演。故事描述黛安所飾演的以色列摩薩德特務瑞秋，至伊朗假扮英文老師進行臥底調查核武計畫。

《雙面特務》將於8月16日於台灣上映。