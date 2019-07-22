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《灼人秘密》票房出爐！「3天已有觀眾4刷」：太燒腦

記者洪文／綜合報導 

燒腦台片《灼人秘密》全台上映3天，首周末全台票房飆破300萬台幣。由於電影中夢境、現實虛實交錯，吸引許多觀眾多次進戲院找細節，導演趙德胤、女主角兼編劇吳可熙周末3天勤跑映後，遇到10幾個觀眾秀出票根表示已經3刷、4刷，讓兩人十分感動。

▲▼吳可熙、夏于喬《灼人秘密》劇照。（圖／岸上影像提供）

《灼人秘密》描述吳可熙飾演的妮娜，為了追尋電影夢，離開家鄉與舊情人，卻在追逐夢想的路上，遭受演藝圈潛規則的無情衝擊，造成她難以復原的內心創傷。許多女性觀眾也曾經在生活與職場遇到不公平對待，她們看完電影特別有感，甚至有位女性觀眾在映後，直接走向吳可熙邊落淚邊訴說自己的故事。

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吳可熙表示：「跑映後時遇到一個女生觀眾，看到我就開始哭，她說想成為女攝影師，但前輩直截了當告訴她：『女生不可能成為攝影師！』所以她看完電影特別有感，有被激勵的感覺！」她也鼓勵所有懷抱夢想的人繼續勇敢追夢，更希望大家看完電影能引起討論，多關心身邊可能有創傷，需要關注的朋友。

▲▼導演趙德胤、吳可熙《灼人秘密》映後座談。（圖／岸上影像提供）

▲▼導演趙德胤、女主角吳可熙勤跑《灼人秘密》映後座談。（圖／岸上影像提供）

▲▼導演趙德胤、吳可熙《灼人秘密》映後座談。（圖／岸上影像提供）

導演趙德胤這幾天遇到10幾個觀眾已經三刷、四刷，目前首週末全台票房達到300萬，加上日前在馬來西亞國際電影節獲得600多位觀眾投票得到「觀眾票選獎」，受到許多觀眾的喜愛及共鳴。

由於映後只有短短10分鐘能和觀眾互動，導演趙德胤昨晚首度嘗試「線上QA」，在家透過臉書直播與觀眾面對面，他講好講滿1個半小時，累積超過500位網友互動、留言，導演親自解答電影中藏著的各種符號、密碼，並公開因預算不足必須刪減的劇本片段。

《灼人秘密》將於7月28日以「新時代下女性的覺醒與創作」為題，邀請知名主持人陶晶瑩跟導演趙德胤、女主角吳可熙進行一場電影講座，分析電影中的女性角色。陶晶瑩預告將大方分享她多年在演藝圈的人生歷程，線上免費報名即將額滿，有興趣的觀眾請把握機會。

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灼人秘密, 吳可熙, 夏于喬, 宋芸樺, 趙德胤

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