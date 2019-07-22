《獅子王》強大！「全台票房5天破億」刷新迪士尼動畫改編紀錄

記者洪文／綜合報導

迪士尼動畫改編電影《獅子王》（The Lion King）以王者霸主的姿態，全球票房至今10天開出4.33億美金（約134.5億台幣）的驚人成績，而在台灣、美國首周票房奪下冠軍，全台上映5天1.12億，刷新迪士尼動畫改編電影在台灣的開片紀錄。

▲《獅子王》劇照。（圖／迪士尼提供）



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《獅子王》全台首日票房便以1797萬台幣成績，超越《阿拉丁》、《美女與野獸》、《黑魔女：沉睡魔咒》等真人系列電影，週末3天的票房8788萬，穩坐冠軍寶座，開片至今5天累計1.12億，同時刷新迪士尼動畫改編電影在台灣的開片紀錄。

▲《獅子王》台北票房、全台票房 。（圖／迪士尼提供）



北美地區，《獅子王》周五19日開片，至周日3天周末票房約1.85億美金，同時刷新北美迪士尼動畫改編電影、普遍級（PG）電影、7月電影等開片紀錄，也是迪士尼2019年開片票房亞軍，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》開片票房。

《獅子王》時隔25年上映，不少當年的觀眾都已為人父母，適逢暑假期間也讓各地戲院都掀起親子觀影潮，除了勾起大人們童年回憶之外，更多了代代傳承的深厚意義。許多觀眾表示：「哭點和笑點都沒變，但當了爸媽後感受更深刻」、「平常進戲院是陪孩子看電影，這次換他們陪我看」、「看到孩子驚奇的表情就覺得一切都值得」，一部經典作品能讓不同世代的觀眾共同走進戲院，面對嶄新的敘事卻能擁有相同的感動，用生命故事串起眾人情感，正是迪士尼電影魔法的所在。