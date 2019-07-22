任達華「轉普通病房」親PO文報平安！　「不追究兇嫌責任」反關心：發生什麼事嗎？

記者張筱涵／綜合報導

香港藝人任達華20日活動途中遭人拿刀刺傷腹部，慶幸的是緊急送醫後無生命危險，結束2次手術後宣布暫時停工，他22日午間親自發微博報平安讓粉絲放下心中的大石頭。

▲任達華遇害好在手術順利。（圖／資料照／廖寶軍提供）

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任達華22日中午快12點時，上傳一束花上面有白熊的照片，簡短寫下：「平安，謝謝大家。」希望讓每一位粉絲都可以不用再替他操心，同時標記愛妻琦琦，似乎也表示著我會一直陪在妳身旁的意義。而且前一天愛妻才上傳一張一家人緊抓著老公的手打氣照：「我們家人會陪伴任達華，華哥一起加油，謝謝大家關心和問候。」

▲任達華報平安。（圖／翻攝自任達華微博）

另外，兇嫌也在當下馬上被制伏，原先還傳出捅錯人的消息，但警方審查過後他才坦承的確是故意拿刀傷害任達華，準備的凶器是全長20.71公分、刀刃長10.94公分的水果刀，且刀刃還有些生繡，將人命完全不當回事的行為令人髮指，尤其他被診斷出有精神障礙（俗稱妄想症）後，回想起過去的案例讓粉絲更是希望絕對不能從輕判刑。

據《明報》報導，任達華經紀人霍汶希（Mani）指出他已經轉到普通病房，代為傳達好消息：「我想華哥2、3日後就出院，所以大家放心，（右手接駁手術）非常成功，他不斷動手指，可以血液循環。（精神方面）很好，現在太太和女兒陪他。」任達華後續還要做復健，整體精神狀況跟手術都很成功。

霍汶希進而透露任達華想了解兇嫌發生什麼事情才會這樣做：「主辦單位會派經理來香港和我們說，華哥就說不好追究、不用追究、算啦！我和華哥說他就是人太好，但其實我們都沒想過要追究，只是想了解事情，想知道對方發生什麼事情跟動機。」

▲琦琦陪伴任達華身邊，曬出照片照平安。（圖／翻攝自琦琦是我微博）

