「廣告女神」新作點閱逼近百萬　網友狂歪樓：發大財沒

記者許逸群／台北報導

以清新形象出道的演員藍甯彤（藍藍）被網友封為廣告女神，每次有新作品總會吸引網友的討論。她近期拍攝最新的知名賣場廣告曝光，卻被網友與粉絲樓歪，不斷私訊問她「發大財沒」，讓原本上架短短幾天就已經有近百萬點閱的喜悅，瞬間變得讓她哭笑不得。

▲藍甯彤每次拍廣告總能帶來話題。（圖／翻攝藍甯彤臉書）

最近拍攝偶像劇與公視連續劇兩邊跑的藍甯彤，特別抽空拍攝知名賣場廣告，上架才三天就已經有近百萬觀看數，也讓她特別發文感謝導演羅景壬的提攜。每每有廣告作品總會引起話題的藍甯彤，這次也不意外的掀起網友的討論，但沒想到這次討論的對象竟然不是女主角的她，而是廣告中媽媽的風水擺設。

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▲藍甯彤參與的廣告在短短幾日已逼近百萬觀看。（圖／翻攝藍甯彤臉書）

有網友把廣告中的家居陳設全部變成平面圖研究怎麼擺設可以發大財，也讓網友私訊不斷問藍藍「發大財沒」，讓每天都會親自回覆粉絲關心的她，變成都在回覆風水問題，讓她笑稱再這樣下去自己就快變師父了。

拍過多部偶像劇的藍甯彤近期赴大陸擔任女一的作品《超級茉莉》，更入選上海電影節參展影片，曾以廣告拿下「金獅獎」最佳女主角而戲約不斷的她，最近才聽從師姐錢柏渝的建議改名藍甯彤（原名藍雅芸），但沒想到最新廣告引起的話題竟然也是風水迷信的話題。