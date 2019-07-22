ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「廣告女神」新作點閱逼近百萬　網友狂歪樓：發大財沒

記者許逸群／台北報導

以清新形象出道的演員藍甯彤（藍藍）被網友封為廣告女神，每次有新作品總會吸引網友的討論。她近期拍攝最新的知名賣場廣告曝光，卻被網友與粉絲樓歪，不斷私訊問她「發大財沒」，讓原本上架短短幾天就已經有近百萬點閱的喜悅，瞬間變得讓她哭笑不得。

▲藍甯彤。（圖／翻攝藍甯彤臉書）

▲藍甯彤每次拍廣告總能帶來話題。（圖／翻攝藍甯彤臉書）

最近拍攝偶像劇與公視連續劇兩邊跑的藍甯彤，特別抽空拍攝知名賣場廣告，上架才三天就已經有近百萬觀看數，也讓她特別發文感謝導演羅景壬的提攜。每每有廣告作品總會引起話題的藍甯彤，這次也不意外的掀起網友的討論，但沒想到這次討論的對象竟然不是女主角的她，而是廣告中媽媽的風水擺設。

請繼續往下閱讀...

▲藍甯彤。（圖／翻攝藍甯彤臉書）

▲藍甯彤參與的廣告在短短幾日已逼近百萬觀看。（圖／翻攝藍甯彤臉書）

有網友把廣告中的家居陳設全部變成平面圖研究怎麼擺設可以發大財，也讓網友私訊不斷問藍藍「發大財沒」，讓每天都會親自回覆粉絲關心的她，變成都在回覆風水問題，讓她笑稱再這樣下去自己就快變師父了。

拍過多部偶像劇的藍甯彤近期赴大陸擔任女一的作品《超級茉莉》，更入選上海電影節參展影片，曾以廣告拿下「金獅獎」最佳女主角而戲約不斷的她，最近才聽從師姐錢柏渝的建議改名藍甯彤（原名藍雅芸），但沒想到最新廣告引起的話題竟然也是風水迷信的話題。

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

推薦閱讀

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

藍甯彤, 藍藍, 廣告女神

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 三浦春馬要來了！見面會獻給台灣　8／29大直會粉絲
  2. 香港變人間煉獄！　主播衝進救人…慘被元朗白衣人「爆頭往死裡打」滿地鮮血
  3. 《聲林之王2》宣傳片出爐　驚見千萬點閱級歌手參賽
  4. 被嗆「素顏輸別人退演藝圈」！　安苡愛卸妝反擊…憲哥驚：拼收視率不用這樣幹
  5. 強仁退團後首度發聲！　消失11天正能量發文…粉淚：感謝你成為我們的彩虹
  6. 宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」
  7. BL劇男星遇臨檢被認出　粉絲見他「迷人8塊肌」愛上健身
  8. 快訊／阿弟老婆第三胎生了！　「4150克巨嬰頭太大」險血崩剖腹急產
  9. 章子怡「明顯凸肚孕照」曝光！　爆40歲懷第二胎…網狂賀喊恭喜
  10. 「廣告女神」新作點閱逼近百萬　網友狂歪樓：發大財沒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366