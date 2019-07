查斯特逝世2周年燦笑身影再現！三千粉發文悼念：真的好想他

記者吳孟庭/綜合報導

聯合公園(Linkin Park)主唱查斯特(Chester Bennington)自縊身亡滿2年,比起悲傷,樂團邀請粉絲在推特上傳照片回憶他,「今天請記著查斯特」,有人放上與查斯特的合照,有人心碎寫下「我真的好想他!」已獲得1.9萬轉推、近3000人留言悼念。

▲查斯特逝世2周年,聯合公園PO出他燦笑身影。(圖/翻攝自聯合公園推特)

聯合公園的官方推特在查斯特2年前身亡的這一天(當地時間7月20日),發文寫下,「今天記著查斯特,請儘管上傳你與查斯特最愛的照片或影片。(Remembering Chester today. Feel free to share your favorite photo or video of Chester.)」隨即附上6位成員們的照片,畫面中有人在交談,而查斯特正開心大笑。

Berlin, two years ago. His energy was contagious. I miss him very much. Still hear his words of how awesome I am every time when I‘m in doubt. pic.twitter.com/bg6bBAQLpV — Chasy (@Chasy_Shinizzle) July 20, 2019

推文立馬受到粉絲響應,有人回憶2年前看過德國柏林演唱會,寫著「他的能量會傳染,我真的好想他,每當我產生懷疑的時候,感覺得到他鼓勵著我的話。」也有人分享查斯特在他小孩T恤背上留下簽名的照片,「他們永遠不會忘記見過搖滾的傳奇人物」。

These pictures are my favorites of Chester and my kids at Sweat for a Cause December,2016..They will never forget meeting a rock legend pic.twitter.com/62OEfiIA7c — LiLj (@liljanetr7) July 20, 2019

更有人分享他2年前這天,第一次刺青,圖案就是聯合公園樂團的logo,「只要想念他就會看著我的手腕,他的聲音和音樂是我生命的一切,謝謝查斯特,謝謝聯合公園。」

I got my very first tattoo, 2 years ago today. To honor and remember @ChesterBe forever when I look down on my wrist. His voice and music has been there for me my whole life. Thank you Chester and thank you @linkinpark pic.twitter.com/4x7IwLT5Db — gwen | #MakeChesterProud (@OneMore__Light) July 20, 2019

查斯特2017年7月20日在家自殺身亡,享年41歲,生前飽受憂鬱症所苦,持續接受心理治療且服用藥物,沒想到最終仍走向絕路,讓樂迷只能透過音樂作品懷念他。

