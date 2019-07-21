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羅志祥一句話問隊員讓吳建豪笑瘋　補刀再虧：不是跳舞而是說話進步了

記者蔡琛儀／綜合報導

大陸綜藝節目《這就是街舞2》近日播出全新一集，目前比賽已進入半決賽，羅志祥（小豬）所屬戰隊「修樓梯」派出葉音和子豪，將Locking舞和國標舞做結合，更找來兩名曾是大陸國家隊隊員的國標舞老師于雪嬌、李孟舉指導，並擔任共演嘉賓。

▲▼羅志祥,吳建豪,這就是街舞2。（圖／ETtoday）

▲▼羅志祥笑誇隊員的表演很可愛。（圖／ETtoday）

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▲▼羅志祥,吳建豪,這就是街舞2。（圖／ETtoday）

賽後于雪嬌說，覺得葉音很厲害，什麼都會，就是不會說話，盛讚葉音和王子豪，「能走到現在，絕非是運氣，一定是實力。」氣氛相當溫馨，不過小豬此時突然說：「我想插個話，想請問葉音，當你看到我們國標舞老師的時候，你心裡的想法是什麼？」讓一旁的吳建豪聽了馬上大笑。

隨後小豬接著笑說：「她（指于雪嬌）身高比你（指葉音）高的時候，他們在一起跳的時候我就覺得超可愛的。」話剛說完，于雪嬌立刻摟著子豪和葉音，吳建豪補充：「這樣就是你葉師傅（指葉音）魅力突破更高！」互動相當逗趣，也因為葉音原本不太會說話，但一談起這段合作話匣子大開，小豬也虧：「你來這邊不是跳舞進步，是說話進步了。」最後該局比賽由修樓梯戰隊勝出。

▲▼ 羅志祥,吳建豪,這就是街舞2。（圖／ETtoday）

▲吳建豪聽到羅志祥的問題笑翻。（圖／ETtoday）

《這！就是街舞2》每周日20:00，於ETtoday星光雲YouTube、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。

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羅志祥, 吳建豪, 這就是街舞2

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